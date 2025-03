El corredor más viral del Maratón Lala habla sobre la foto que lo hizo famoso

A unos días de que se celebrara la gran fiesta del Maratón Lala en su edición 2025, el corredor que se volvió viral en redes sociales tras compartirse una fotografía tomada por El Siglo de Torreón, se pronunció mediante un video para hablar sobre el impacto que ha tenido entre el público.

El lagunero Ricardo Oviedo, de 22 años de edad, destaca por su dedicación y entusiasmo al ejercicio y la vida fitness, tal como lo muestra en sus perfiles de redes sociales.

Luego de correr esta reciente edición del Maratón Lala, Ricardo acaparó gran popularidad en redes sociales luego de que se viralizara la imagen que captó el fotógrafo Enrique Terrazas de esta casa editorial, causando gran revuelo entre el público que de inmediato quiso conocer sobre la identidad del competidor.

Ricardo platicó recientemente con El Siglo de Torreón sobre la trascendencia que tuvo en Internet tras la carrera, algo que lo ha motivado a seguir por el camino de la vida sana y encausar a los demás a apropiarse de los buenos hábitos como el ejercicio.