Cambios en Torreón obedecen a un “control de daños” del Gobierno Estatal: Luis Fernando Salazar

El senador morenista responde ante los cambios en las direcciones del Ayuntamiento anunciadas por Román Cepeda 

Luis Fernando Salazar, senador por Coahuila en una vista al foro de Siglo TV, el pasado 08 de agosto. EL SIGLO DE TORREÓN / Azul Contreras

Luis Fernando Salazar, senador por Coahuila en una vista al foro de Siglo TV, el pasado 08 de agosto. EL SIGLO DE TORREÓN / Azul Contreras

EL SIGLO

Luis Fernando Salazar, senador morenista por Coahuila, lanzó fuertes críticas contra la administración del alcalde Román Cepeda, luego de que trascendiera que en los próximos días se darán cambios y enroques en al menos seis direcciones municipales.

El legislador aseguró que los movimientos en el gabinete de la actual administración municipal no responden a una estrategia interna, sino a una “intervención del Gobierno del Estado” para tratar de contener lo que calificó como “la peor administración municipal de la historia de Torreón”.

“La administración de Román Cepeda ha sido la más cuestionada y la más corrupta que hemos padecido los torreonenses en los últimos años. La ineficiencia se siente en la manera en que se vive el municipio Torreón. Huele a drenaje, la falta de pavimento, la falta de agua potable, la ciudad está desordenada y mal gobernada”, declaró Salazar.

Reiteró que los cambios en el gabinete del alcalde son un intento del Gobierno Estatal, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, por integrar a un nuevo secretario del Ayuntamiento “que haga las veces de alcalde” para sustituir a Román Cepeda. 



“Román ha sido corrupto, deshonesto y muy deficiente. No será fácil resolver el agravio que hemos recibido los torreonenses de la administración más corrupta que ha padecido Torreón”, dijo.



Se despide José Ganem durante la reunión semanal de seguridad
VER MÁS Se despide José Ganem durante la reunión semanal de seguridad
Durante la reunión semanal de seguridad, agradeció la colaboración de funcionarios y anunció los relevos en la administración municipal, destacando la coordinación con el estado para eventos masivos como el concierto de Shakira

El senador recordó que hace algunos meses presentó una denuncia por presunto desvío de recursos federales que, según dijo, debieron destinarse al mantenimiento de las bombas del SIMAS Torreón. 




“Román en vez de darle agua a las familias de Torreón, prefirió robarse el dinero”, acusó.




Finalmente, advirtió que los ajustes en la administración no evitarán que se deslinden responsabilidades por presuntos actos de corrupción. 




“Lo que está ocurriendo con Román es consecuencia de las denuncias y porque ya tienen el agua hasta el cuello, no van a poder escapar de la justicia, aunque los corran o salgan por la puerta de atrás”, enfatizó.




Preparan relevo en la Contraloría Municipal de Torreón 
Preparan relevo en la Contraloría Municipal de Torreón 


               
               


               

               
               

               
               
               
Luis Fernando Salazar, senador por Coahuila en una vista al foro de Siglo TV, el pasado 08 de agosto. EL SIGLO DE TORREÓN / Azul Contreras



      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
