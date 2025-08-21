Preparan relevo en la Contraloría Municipal de Torreón

Durante la sesión ordinaria de Cabildo a celebrarse mañana viernes, se hará la propuesta de convocatoria pública para designar a un titular en la Contraloría Municipal, cargo que hasta el día de hoy ocupa Eduardo Terrazas Ramos.

Con dicha propuesta, se formalizará uno de los cambios y enroques que están previstos en al menos seis direcciones de la administración municipal, tal y como el alcalde Román Alberto Cepeda González confirmó, como parte de modificaciones que atienden nuevos retos y escenarios, según lo que dio a conocer.

De acuerdo con el Artículo 102, fracción II, numeral 6 del Código Municipal para el Estado de Coahuila, el nombramiento de contralor municipal se lleva a cabo a través de una convocatoria pública emitida por el Cabildo, en la que deberán participar organismos, cámaras y órganos empresariales, el sector académico, los colegios de contadores y la sociedad civil en general, a fin de que propongan ciudadanos para que desempeñen dicho cargo.

Los integrantes del Ayuntamiento deberán evaluar los perfiles de quienes se postulen y aprobar la designación del titular.

Entre las facultades del contralor municipal están el organizar y coordinar el sistema de control y evaluación del ejercicio del gasto público municipal, fiscalizando el ingreso acorde al presupuesto de egresos, además de vigilar el cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y aplicar el sistema de sanciones cuando proceda.

También le corresponde vigilar que los ingresos municipales sean enterados a la Tesorería Municipal conforme con los procedimientos contables, dictaminar los estados financieros de la tesorería municipal y verificar sean remitidos al Congreso estatal, entre otras funciones.

Terrazas Ramos rindió protesta como titular de la Contraloría Municipal el 17 de enero de este año, y en la pasada administración fue gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón.