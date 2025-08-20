Torreón Torreón Clima en La Laguna Ayuntamiento de Torreón Seguridad Pública Peñoles

Torreón

Cambios en seis o más direcciones, confirma alcalde Román Cepeda

El Alcalde adelantó enfoques en su administración para responder a los nuevos tiempos y escenarios de gobierno

Cambios en seis o más direcciones, confirma alcalde Román Cepeda

Cambios en seis o más direcciones, confirma alcalde Román Cepeda

MARIA ELENA HOLGUIN

El alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que entre este viernes y el lunes próximo anunciará los cambios y enfoques en su administración, y confirmó que estos se darán en seis o más direcciones municipales.

Aseguró que no hay presiones de ningún tipo y que dichas modificaciones obedecen a “los tiempos que se viven”.

Durante la entrega de despensas del programa Mejora Coahuila, el presidente municipal de Torreón señaló que son seis directores o más “como mínimo” los que serán removidos o reubicados a otras áreas.

“Esto obedece a un tema de refrescar las áreas” comentó, y aseguró que todos los días ha estado evaluando el desempeño de sus colaboradores, pero también se deben tomar en cuenta los tiempos que se viven, en función de un gobierno estatal que lleva casi dos años y la administración federal que inició en 2024.

Debido a ese nuevo panorama, dijo, se tuvo que modificar el Plan Municipal de Desarrollo que se había trazado desde la pasada administración, en función de los escenarios y una nueva realidad.


Román Alberto Cepeda no quiso detallar en qué áreas se habrán de practicar los enroques, por lo que tampoco confirmó el relevo de José Ganem por Eduardo Olmos en la Secretaría del Ayuntamiento, pese a que el titular dirigió un mensaje de despedida en la reunión de seguridad de esta mañana.


En este y otros casos, los nuevos funcionarios tendrían que ser avalados por el Cabildo, de ahí que sea todo un proceso que requiere de tiempo y preparación, señaló el edil.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Torreón

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Torreón

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Torreón
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Cambios en seis o más direcciones, confirma alcalde Román Cepeda


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407970

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx