Cambios en seis o más direcciones, confirma alcalde Román Cepeda

El alcalde Román Alberto Cepeda González dijo que entre este viernes y el lunes próximo anunciará los cambios y enfoques en su administración, y confirmó que estos se darán en seis o más direcciones municipales.

Aseguró que no hay presiones de ningún tipo y que dichas modificaciones obedecen a “los tiempos que se viven”.

Durante la entrega de despensas del programa Mejora Coahuila, el presidente municipal de Torreón señaló que son seis directores o más “como mínimo” los que serán removidos o reubicados a otras áreas.

“Esto obedece a un tema de refrescar las áreas” comentó, y aseguró que todos los días ha estado evaluando el desempeño de sus colaboradores, pero también se deben tomar en cuenta los tiempos que se viven, en función de un gobierno estatal que lleva casi dos años y la administración federal que inició en 2024.

Debido a ese nuevo panorama, dijo, se tuvo que modificar el Plan Municipal de Desarrollo que se había trazado desde la pasada administración, en función de los escenarios y una nueva realidad.

Román Alberto Cepeda no quiso detallar en qué áreas se habrán de practicar los enroques, por lo que tampoco confirmó el relevo de José Ganem por Eduardo Olmos en la Secretaría del Ayuntamiento, pese a que el titular dirigió un mensaje de despedida en la reunión de seguridad de esta mañana.

En este y otros casos, los nuevos funcionarios tendrían que ser avalados por el Cabildo, de ahí que sea todo un proceso que requiere de tiempo y preparación, señaló el edil.