Se despide José Ganem durante la reunión semanal de seguridad

Durante la reunión semanal de seguridad, agradeció la colaboración de funcionarios y anunció los relevos en la administración municipal, destacando la coordinación con el estado para eventos masivos como el concierto de Shakira

MA. ELENA HOLGUÍN

El Secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero, se despidió durante la reunión semanal de seguridad que se lleva a cabo cada miércoles y que en esta ocasión, presidió en representación del alcalde, Román Alberto Cepeda González, quien no estuvo presente.

En el encuentro, Ganem agradeció las atenciones a todos los directores y funcionarios que acuden cada semana a dicha reunión.

El Secretario del Ayuntamiento resaltó la coordinación y el trabajo en equipo con el gobierno de Coahuila para mantener la paz y seguridad en esta ciudad, y repasó con las corporaciones los operativos de seguridad para los eventos que habrá en la ciudad como el concierto de Shakira y en el Estadio Revolución, en los que se estima una afluencia de 25 mil, y 7 mil 500 personas, respectivamente.

Como se ha informado, la Secretaría del Ayuntamiento tendrá relevo en próximos días, y ha trascendido que este cargo será ocupado por Eduardo Olmos Castro, actual secretario de Desarrollo Regional en La Laguna del gobierno estatal, y quien fue alcalde de esta ciudad.


Otras áreas de la administración municipal también tendrán relevo, según lo que el mismo alcalde dio a conocer a inicios de esta semana.


               
               


               

               
               

               
               
               
