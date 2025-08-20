Se despide José Ganem durante la reunión semanal de seguridad

El Secretario del Ayuntamiento, José Elías Ganem Guerrero, se despidió durante la reunión semanal de seguridad que se lleva a cabo cada miércoles y que en esta ocasión, presidió en representación del alcalde, Román Alberto Cepeda González, quien no estuvo presente.

En el encuentro, Ganem agradeció las atenciones a todos los directores y funcionarios que acuden cada semana a dicha reunión.

El Secretario del Ayuntamiento resaltó la coordinación y el trabajo en equipo con el gobierno de Coahuila para mantener la paz y seguridad en esta ciudad, y repasó con las corporaciones los operativos de seguridad para los eventos que habrá en la ciudad como el concierto de Shakira y en el Estadio Revolución, en los que se estima una afluencia de 25 mil, y 7 mil 500 personas, respectivamente.

Como se ha informado, la Secretaría del Ayuntamiento tendrá relevo en próximos días, y ha trascendido que este cargo será ocupado por Eduardo Olmos Castro, actual secretario de Desarrollo Regional en La Laguna del gobierno estatal, y quien fue alcalde de esta ciudad.

Otras áreas de la administración municipal también tendrán relevo, según lo que el mismo alcalde dio a conocer a inicios de esta semana.