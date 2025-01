Los 5 colores que puede tener la orina y cuándo deberías preocuparte

El color de la orina puede variar dependiendo de múltiples factores, como la cantidad de agua que consumes, los alimentos que ingieres y los medicamentos que tomas. Aunque en la mayoría de los casos estos cambios son inofensivos, ciertas tonalidades pueden ser señales de problemas de salud que no deben ignorarse.

¿Por qué cambia el color de la orina?

Según Mayo Clinic, la hidratación es el principal factor que influye en el color de la orina. Una mayor ingesta de agua diluye los pigmentos amarillos presentes en la orina, volviéndola más clara. Por el contrario, una baja ingesta de líquidos intensifica su color amarillo. Alimentos como la remolacha, las moras o las habas, así como ciertos medicamentos, también pueden modificar su tonalidad. Sin embargo, cambios más drásticos en el color podrían estar vinculados a infecciones, cálculos renales u otras afecciones médicas.

¿Qué indica la orina roja o rosada?

La orina roja no siempre es motivo de alarma. Puede deberse al consumo de alimentos como remolachas o a medicamentos específicos. No obstante, la presencia de sangre en la orina podría señalar infecciones urinarias, cálculos renales o, en casos menos comunes, afecciones graves como cáncer. Si este cambio no está acompañado de dolor, es importante consultar a un médico.

¿Por qué la orina puede volverse anaranjada o azul?

La orina de color anaranjado puede estar relacionada con ciertos medicamentos, vitaminas o problemas en el hígado, especialmente si también se presentan heces de color claro. Por otro lado, tonalidades azules o verdes pueden ser resultado de tintes alimentarios, medicamentos o infecciones urinarias causadas por bacterias específicas.

¿Qué significa la orina marrón o turbia?

El color marrón oscuro puede ser producto de alimentos como habas o ruibarbo, pero también puede asociarse con trastornos hepáticos, renales o hemorragias internas. La orina turbia u opaca, por su parte, suele estar relacionada con infecciones urinarias o cálculos renales.

¿Cuándo es momento de consultar a un médico?

Aunque los cambios en el color de la orina no siempre indican problemas graves, tonalidades como naranja oscuro, marrón o rojo persistente, especialmente si están acompañadas de dolor, son razones suficientes para buscar atención médica. Estos colores pueden estar vinculados a afecciones serias que requieren tratamiento oportuno.