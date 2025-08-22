Espectáculos Famosos Series Fallecimientos La Casa de los Famosos México Entrevistas

Lil Nas X

Lil Nas X es arrestado y hospitalizado por posible sobredosis

El popular rapero fue encontrado deambulando de manera errática y en ropa interior por Los Ángeles

BETO GOITIA

El mundo del espectáculo se ha visto sacudido por la noticia de que el rapero Lil Nas X, conocido por su audacia artística y sus éxitos musicales, fue arrestado y hospitalizado tras un inusual y preocupante incidente en Los Ángeles. 

El artista, de 26 años, fue visto en la madrugada del jueves caminando por un barrio residencial únicamente en calzoncillos y botas de vaquero, el inusual comportamiento provocó que residentes de la zona alertaran a las autoridades. 

A la llegada de los agentes, la situación escaló cuando el rapero mostró un comportamiento agresivo, lo que llevó a su detención y posterior traslado a un centro médico.

Los detalles de la noche caótica de Lil Nas X


Según informes de un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, el artista, cuyo nombre real es Montero Lamar Hill, fue fichado por agresión tras supuestamente golpear a un oficial


El arresto ocurrió alrededor de las 6:10 de la mañana, posteriormente, fue llevado a un hospital, donde recibió tratamiento por una posible sobredosis, una vez dado de alta, pasó por el proceso de detención y fue acusado de un delito menor


Horas después del suceso, un TMZ publicó un video que mostraba al rapero caminando de forma errática por una calle de Los Ángeles, hasta el momento, ni Lil Nas X ni sus representantes han hecho declaraciones al respecto.



Preocupación por su salud y el precio de la fama


Este reciente suceso no es el primer problema de salud que enfrenta el rapero, en abril Lil Nas X fue hospitalizado por una parálisis facial, en un video que compartió en sus redes sociales, el artista mostraba cómo había perdido el control del lado derecho de su rostro y expresaba su frustración por no poder sonreír, aunque el video fue borrado, se especuló que podría haber sido diagnosticado con parálisis de Bell


El rapero, que alcanzó la fama mundial con su éxito "Old Town Road" en 2019, ha admitido en entrevistas que el ascenso meteórico a la fama lo llevó a un período de introspección y distanciamiento de los reflectores. 


Como un ícono de la comunidad LGBTQ+ y de la cultura afroamericana, su carrera ha estado marcada por la controversia y la crítica, que él ha sabido manejar con audacia y humor, recordando al público que la libertad de expresión y la fe no son mutuamente excluyentes.


               
               


               

               
               

               
               
               
Lil Nas X sobredosis arresto hospitalizado Los Ángeles

               


Lil Nas X es arrestado y hospitalizado por posible sobredosis


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
