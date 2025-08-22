Espectáculos La Casa de los Famosos México Entrevistas Famosos ERNESTO BARAJAS Shakira en Torreón

Aleks Syntek

Aleks Syntek arremete en video contra Maxine Woodside y acusa grabación oculta sobre Shakira

El cantante se queja en pleno escenario de haber sido grabado sin permiso y anuncia que dejará de dar entrevistas

Aleks Syntek arremete en video contra Maxine Woodside y acusa grabación oculta sobre Shakira

Aleks Syntek arremete en video contra Maxine Woodside y acusa grabación oculta sobre Shakira

EL SIGLO

Un video que se viralizó en redes sociales muestra a Aleks Syntek interrumpiendo su concierto para lanzar un reclamo directo contra la periodista Maxine Woodside. El intérprete aseguró que la llamada “reina de la radio” lo grabó sin que él lo supiera con el objetivo de obtener declaraciones relacionadas con el escándalo que protagonizó recientemente por una anécdota con Shakira.

“Me invitó a una entrevista y me grabó a escondidas para ver qué le sacaba de Shakira y de esos chismes, ya estoy cansado”, expresó visiblemente molesto frente a su público.

El momento causó revuelo entre los asistentes, quienes reaccionaron con gritos y aplausos mientras el cantante anunciaba que, a partir de ahora, no dará entrevistas a medios ni podcasts. Incluso, en tono de broma, dijo que adoptará la misma postura que Luis Miguel.



En el mismo video se escucha a Syntek exigir una disculpa pública de Woodside, dejando claro que no tolerará lo que considera una falta de respeto: “Maxine Woodside me debe una disculpa y si no lo hace, pues mal por ella”, advirtió desde el escenario.



Aleks Syntek arremete en video contra Maxine Woodside y acusa grabación oculta sobre Shakira 
Aleks Syntek arremete en video contra Maxine Woodside y acusa grabación oculta sobre Shakira

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Aleks Syntek Shakira

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Aleks Syntek arremete en video contra Maxine Woodside y acusa grabación oculta sobre Shakira


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2408453

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx