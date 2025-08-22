Un video que se viralizó en redes sociales muestra a Aleks Syntek interrumpiendo su concierto para lanzar un reclamo directo contra la periodista Maxine Woodside. El intérprete aseguró que la llamada “reina de la radio” lo grabó sin que él lo supiera con el objetivo de obtener declaraciones relacionadas con el escándalo que protagonizó recientemente por una anécdota con Shakira.

“Me invitó a una entrevista y me grabó a escondidas para ver qué le sacaba de Shakira y de esos chismes, ya estoy cansado”, expresó visiblemente molesto frente a su público.

El momento causó revuelo entre los asistentes, quienes reaccionaron con gritos y aplausos mientras el cantante anunciaba que, a partir de ahora, no dará entrevistas a medios ni podcasts. Incluso, en tono de broma, dijo que adoptará la misma postura que Luis Miguel.

En el mismo video se escucha a Syntek exigir una disculpa pública de Woodside, dejando claro que no tolerará lo que considera una falta de respeto: “Maxine Woodside me debe una disculpa y si no lo hace, pues mal por ella”, advirtió desde el escenario.

Aleks Syntek arremete en video contra Maxine Woodside y acusa grabación oculta sobre Shakira