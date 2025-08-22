Espectáculos Famosos La Casa de los Famosos México Entrevistas ERNESTO BARAJAS Shakira en Torreón

Gloria Trevi será elogiada con el Premio Leyenda de la Herencia Hispana

“Más que elogiarme, creo que honra a la audiencia que durante muchos años ha hecho de mi música éxitos que se entrelazan con sus propias historias”, dijo Trevi en un comunicado enviado por la Fundación Herencia Hispana (HHF por sus siglas en inglés). “A ellos, que rompen las barreras generacionales y sociales en los conciertos donde se convierten en una sola voz, les dedico este honor”.

Trevi será agasajada en una ceremonia en el Warner Theater en Washington el 4 de septiembre, en la que también serán reconocidos Cheech Marin, Félix Contreras, Julissa Prado y Rauw Alejandro. La ceremonia se transmitirá más tarde a nivel nacional por PBS.

“Gloria Trevi no es solo un ícono musical; es una fuerza cultural cuya voz ha resonado a través de generaciones y fronteras”, dijo Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la HHF. “Su arte intrépido, sus giras récord y su defensa inquebrantable encarnan el espíritu de este reconocimiento”.

A lo largo de su carrera, Trevi ha vendido más de 30 millones de álbumes y cuenta con 7.000 millones de reproducciones combinadas de su repertorio, es miembro del Salón de la Fama de los Compositores de Música Latina.

Trevi tiene el récord como la artista femenina hispanoamericana con el mayor número de presentaciones agotadas tanto en la Arena CDMX (13) como en el Auditorio Nacional (46) y fue reconocida como una de las “artistas femeninas de gira más taquilleras” de Pollstar, junto con Madonna y Karol G.


La cantautora apoya a las mujeres que han sufrido violencia doméstica, la comunidad LGBTQ+ y a niños sin hogar en México y Estados Unidos a través de su Fundación Ana Dalai.


