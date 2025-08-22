Grandes regresos para el Metal Alternativo: Deftones y Three Days Grace lanzan nuevos álbumes

Después de una larga espera, el día de hoy tanto Deftones como Three Days Grace lanzan nuevos álbumes, prometiendo escribir un nuevo comienzo para ambas bandas.

En Three Days Grace, el regreso de Adam Gontier, después de estar fuera de la banda por 11 años, ha sido una grata sorpresa para sus fanáticos. Debido a una serie de diferencias creativas, problemas con las adicciones y su decisión de priorizar su salud mental, Gontier salió de la banda en 2013 después de sacar el albumTransit of Venus.

Sin embargo el pasado 3 de octubre del 2024, regresó después de reconciliarse con sus compañeros; a partir de ahí a banda comenzó a trabajar en su octavo álbum de estudio, Alienation, con Matt Walst, el vocalista que asumió el rol de líder de la banda durante la ausencia de Gontier, colaborando ahora junto a él; fusionando la intensidad de Gontier con el toque melódico de Walst.

Por otro lado, Deftones tuvo que esperar 5 años para lanzar su décimo álbum: Private Music, tras el anuncio el 10 de julio de este año en el concierto en Crystal Palace Park, Londres. Este álbum refleja el crecimiento personal y creativo de Chino Moreno, quien en estos años también ha luchado contra las adicciones.

Deftones se ha caracterizado por tocar temas introspectivos y emocionales, explorando con diferentes estilos de sonido; marcando una evolución en su discografía musicalmente hablando.

¿De qué hablan estos nuevos álbumes?

Además de mostrar otras facetas de ambas bandas, Alienation y Private Music, también abren el panorama de las vivencias y reflexiones de sus vocalistas sirviendo como canalizador de emociones y experiencias que los han hecho crecer tanto personalmente como musicalmente.

Alienation

Los temas centrales de este álbum son la lucha contra los demonios internos, las adicciones, el sentirse fuera de lugar y la desesperanza que van renaciendo a la reconciliación, autoceptación y perseverancia ante las dificultades de la vida.

Las canciones que reflejan perfectamente esto son: Another Relapse, Apologies, Mayday, Never Ordinary y Dominate.

Private Music

Explora temas como la introspección personal, la espiritualidad y la intensidad emocional. Aunque lo que más distingue este álbum es el crecimiento personal de su vocalista, Chino Moreno. En una conversación exclusiva con The New York Times, Moreno compartió su perspectiva sobre el álbum, su proceso creativo y su transformación personal. Con casi tres años de sobriedad, el cantante aseguró que este cambio ha influido de manera profunda en su música y su vida.

“Ahora me siento más presente, más responsable, y con mayor capacidad para enfocarme en mis ideas”, comentó. “Pasé por esa duda que muchos artistas enfrentan, preguntándome si las drogas estaban relacionadas con mi creatividad,” confesó.

“Pero en el momento en que comencé a crear sin ellas, me di cuenta de que no las necesitaba. Y ahora, tal vez por eso, siento que este álbum es uno de los mejores que hemos hecho. Está a la altura de cualquier cosa que hayamos grabado.”

La canción que más refleja esta transformación es Ecdysis, cuyo título hace referencia al proceso de cuando un reptil cambia de piel. En la letra, Chino hace esta metáfora para hablar de su evolución, tanto física como espiritual durante estos años, reflexionando sobre la necesidad de crecer y adaptarse a pesar de lo abrumador de las circunstancias.