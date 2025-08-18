Licencia de manejo 2025: Renuévala con el 50% de descuento en Gómez y Lerdo

Los automovilistas y motociclistas en la Laguna de Durango tienen una oportunidad única para renovar su licencia de conducir con un descuento del 50%.

No dejes pasar los últimos días para obtener este descuento, aquí te contamos todos los detalles.

¿Hasta cuándo estarán vigentes estos descuentos?

La Secretaría de Finanzas y de Administración del Estado de Durango dio a conocer a través de sus redes sociales que el trámite de la renovación de la licencia de manejo para motociclistas y automovilistas tiene un 50% de descuento.

Esta promoción estará vigente durante lo que resta del mes de agosto, por lo que las autoridades invitan a los duranguenses a aprovechar los últimos días de este beneficio, para ahorrar y seguir conduciendo con la tranquilidad de estar al día y en regla.

Esta promoción es válida en los 39 municipios del Estado de Durango, y está disponible en todos los Centros Multipago y módulos de recaudación.

¿Cuáles son los requisitos para renovar la licencia de conducir en Durango?

Para acceder al descuento, los ciudadanos deben presentar su licencia vencida, siempre y cuando no hayan pasado más de 5 años desde su caducidad.

Además, se deben cumplir con los requisitos habituales, que incluyen:

Credencial de elector, en original y dos copias.

Comprobante de domicilio, en original y dos copias.

Licencia anterior.

Es importante asegurarse de que el comprobante de domicilio no exceda los tres meses de antigüedad, y que coincida con la dirección de la credencial de elector.

¿Cuánto costará la licencia?

Con el 50% de descuento aplicado, el costo de la renovación de la licencia es el siguiente:

Motociclistas: $372 pesos

Automovilistas: $530 pesos

Adicionalmente, los solicitantes deberán pagar el costo del examen médico, que es de $250 pesos. Este cobro es realizado por el municipio en una caja separada.

El trámite de renovación se puede realizar en la oficina de Recaudación de Rentas del municipio de Gómez Palacio, ubicada sobre el Boulevard González de la Vega, en la colonia Ricardo Flores Magón, justo a espaldas del monumento a la Torre Eiffel de la ciudad.

O bien, en la oficina de Recaudación de Rentas del municipio de Lerdo, que se encuentra dentro de una plaza comercial sobre el bulevar Miguel Alemán, frente al Parque Ecológico Las Auras.

