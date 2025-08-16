Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

Rescatan y liberan serpiente encontrada en vivienda de Gómez Palacio

DANIELA CERVANTES

Una serpiente del género Pituophis fue rescatada y liberada por personal de la Dirección de Ecología y Protección al Ambiente de Gómez Palacio, tras ser localizada en la cochera de una vivienda en la colonia Los Arrayanes. El hallazgo se atendió gracias a un reporte ciudadano oportuno.

De acuerdo con la dependencia, especialistas acudieron de inmediato al domicilio, realizaron la captura de forma segura y sin causar daño al ejemplar, para después reintegrarlo a un área natural donde pueda continuar cumpliendo su función dentro del ecosistema.

El titular de Ecología, Gustavo Acosta Vázquez, explicó que el crecimiento urbano hacia zonas rurales ha provocado un aumento en los avistamientos de fauna silvestre en áreas habitadas. Señaló que esta situación no debe generar alarma, sino fomentar una convivencia respetuosa con el entorno natural.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para no agredir ni manipular a estos animales y, en su lugar, reportar su presencia para un manejo adecuado.


La serpiente rescatada, puntualizó, desempeña un papel esencial en el control biológico, al ayudar a reducir poblaciones de roedores y otros animales que pueden transmitir enfermedades o dañar cultivos.


Para reportar avistamientos de fauna silvestre, la Dirección de Ecología pone a disposición el número 871 723 37 25.




               
               


               

               
               

               
               
               
