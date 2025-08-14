Autorizan en Lerdo descuentos en pago de Predial y en multas de tránsito, ¿De cuánto serán?

Del 15 al 29 de agosto estarán vigentes los descuentos (subsidio) del 100 por ciento (%) en el pago de multas y recargos por concepto de Impuesto Predial y un descuento del 50% en rezagos de este mismo impuesto otorgado exclusivamente a inmuebles registrados a nombre de personas físicas y uso doméstico.

También se otorgará un subsidio del 50% en el pago de infracciones rezagadas que satén del primero de agosto de este año hacia atrás, incluyendo los conceptos de arrastre de automóviles y estancia en el corralón, salvo las multas relacionadas con consumo de alcohol o relacionadas con el mismo.

Fue durante la Sesión Ordinaria de Cabildo Acta Número 133 donde por unanimidad se aprobó la propuesta del alcalde, Homero Martínez Cabrera, referente a este subsidio.

El Cabildo también analizó y aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Hacienda, respecto al oficio presentado por el tesorero municipal, Juan Moreno Valero, de entrega del inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio actualizado del primero de julio del 2024 al 30 de junio del 2025, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 89, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango.

También se aprobó el dictamen emitido por la Comisión de Alcoholes respecto a la autorización de la licencia de alcoholes para un establecimiento denominado "Food Park and Bar El Patio" con domicilio en calle Belisario Domínguez, Colonia Centro.