La razón del por qué no deberías consumir frutas cortadas

Cinco porciones de fruta al día es la cantidad recomendada por instituciones y especialistas de salud para incluir en una dieta saludable. La mejor manera de consumirlas es en su estado fresco, sin embargo, podría no ser tan buena idea comprarlas en cócteles de frutas o puestos ambulantes.

¿Por qué no deberías comer fruta picada?

La Food and Agriculture Organization of the United Nations enfatiza que las frutas y verduras frescas son parte vital no sólo de la cocina, sino de una vida sana. Consumirlas de esta forma ayuda a aprovechar al máximo su contenido nutrimental.

Y aunque pueda parecer práctico comprar un vaso de frutas en un supermercado o puesto ambulante, también trae consigo una serie de desventajas.

En primera, el precio se dispara debido al empaque con el que se presenta el producto final, así como también genera un impacto ambiental negativo. Y en segunda, se aumenta el riesgo de contaminación alimentaria como consecuencia de no contar con cáscara y haber sido manipulada.

La importancia de la cáscara radica en que es la encargada de proteger el interior de la fruta contra sustancias perjudiciales que suelen acumularse en el proceso de cultivo, almacenamiento y transporte, así lo indica la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Además, el riesgo es aún mayor si la fruta pre-cortada no es almacenada en buenas condiciones, puesto que impulsa su deterioro y compromete no sólo la calidad del alimento, sino también de tu salud.

¿Cómo evitar que la fruta picada dañe tu salud?

Si optas por comprar fruta pre-cortada de establecimientos, revisa que cuenten con un control periódico de tiempo y de temperatura. Esto es esencial para asegurarte de consumir alimentos en buen estado.

En cambio, para consumir fruta en el hogar, considera que debe refrigerarse luego de no más de dos horas a partir de que fue cortada para evitar la proliferación de bacterias, de acuerdo con la Universidad de California.

La universidad puntualiza que es necesario evitar la luz solar directa y colocarlas en un tazón de plástico con ventilación o en una bolsa plástica perforada. Colocarla en bolsas plásticas selladas retarda su maduración, lo que aumenta olores desagradables y pudrición a causa de la acumulación de dióxido de carbono y la reducción de oxígeno al interior de la bolsa.

La institución añade algunas recomendaciones:

En el hogar y en el carro del supermercado, mantén las frutas y verduras separadas de las carnes para prevenir la contaminación cruzada.

Lava las frutas antes de comerlas.

Asegúrate de mantener la cocina y el área para cortar limpias.

