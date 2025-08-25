La piel en la vejez

El paso de los años se puede ver más claro en el aspecto de la piel de los adultos mayores. Más allá de las arrugas, el adelgazamiento, las manchas y la flacidez son otras de las características que también están presentes.

Sin embargo, aunque el paso del tiempo se observe en el órgano más grande del cuerpo humano, hay algunas acciones que se pueden llevar a cabo para cuidar la piel, además de usar bloqueador e independientemente de la edad.

Crema hidratante

Aplicarla diariamente es importante porque la piel, con la edad, tiende a hacerse reseca. Esto provoca la aparición de líneas de expresión y arrugas y la crema ayuda a retener el agua en la piel.

Limpieza

Hay que lavar la cara dos veces al día: una en la mañana y otra en la noche. De esta manera se evita acumular suciedad en ella.

Dejar de fumar

El humo del tabaco contiene toxinas que causan cambios considerables en la piel, como tez opaca y seca, pérdida de firmeza, arrugas prematuras y piel curtida.

Comer sano

Consumir las frutas, verduras, proteínas y grasas que necesita el cuerpo ayuda a que se cree una fiesta saludable que refleja una piel sana.

Usa un paño

En vez de usar una esponja o un cepillo para lavar la piel, usar un paño suave es más recomendable porque así se evita irritar la piel.

Baños breves

Cuando se tome un baño, no es necesario que dure demasiado. De 5 a 10 minutos puede ser una ducha breve que ayude a limpiar la piel.

Fuente: Academia Americana de Dermatología