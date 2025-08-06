La impactante película mexicana de violencia y horror escondida en el catálogo de Netflix

Entre el catálogo de Netflix a menudo se esconden películas que son capaces de captar la atención del público y la crítica, tal es el caso de esta película mexicana que impacta por la crudeza de su historia.

¿De qué trata Temporada de Huracanes?

Dirigida por Elisa Miller y basada en la aclamada novela homónima de Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes (2023) ha sido elogiada por su cruda y poética narrativa.

La trama se desarrolla en una pequeña comunidad ficticia de la costa de Veracruz llamada La Matosa, donde la vida de sus habitantes da un giro dramático tras el hallazgo de un cadáver flotando en un canal de riego.

El cadáver es el de la mismísima Bruja de La Matosa, una mujer de la que tanto se dice como se teme. Este misterioso asesinato fue consecuencia de una serie de acontecimientos que se irán develando desde la perspectiva de los involucrados en este crimen y los mismos habitantes del pueblo.

Con las actuaciones de Edgar Treviño, Andrés Cordaz, Kat Rigoni, Gustavo Morales, Paloma Alvamar y Ernesto Meléndez, esta película fue galardonada con el premio a Mejor guion de largometraje mexicano en el Festival de Cine de Morelia 2023.

¿Qué opinan los que ya vieron Temporada de Huracanes?

La película ha generado una variedad de comentarios en la popular red social de cine Letterboxd, donde los usuarios han compartido sus impresiones sobre la adaptación:

"Un México rural donde la violencia, el abandono y las carencias emocionales están muy presentes. Todos los personajes son atravesados por el dolor, no tanto por lo que les pasa si no por lo que les falta." @Cami°❀⋆.ೃ࿔*

"Muy incómoda, me fascinó." @jhosebolilloo

"No le hace ni un poquito justicia al pedazo de libro, pero aún así quede fría." @Camisss

"Joya de película. A cualquiera que le gusten las películas mexicanas como perras o perfume de violetas, le va a gustar esta. Es realista e incómoda de ver, pero vale la pena." @vayolet

"La forma en la que Fernanda Melchor escribió sobre el transvestismo, la homosexualidad, la pobreza y el prejuicio es simplemente magnífico. Ningún personaje es tan simple—ni en la película ni en el libro—. Es majestuoso." @Pamela

¿Temporada de Huracanes está basada en hechos reales?

La novela y la película Temporada de Huracanes no están basadas en un solo hecho real, sino que se inspiran en sucesos y problemáticas sociales reales.

La autora, Fernanda Melchor, ha comentado en diversas entrevistas que la historia surgió de una nota periodística sobre el hallazgo de un cadáver y que, a partir de ese punto, construyó una ficción para explorar temas como la violencia, la desigualdad y la marginalidad en una comunidad ficticia de Veracruz.

La obra, aunque no es un relato documental, utiliza la realidad social y la brutalidad de ciertos crímenes como punto de partida para una profunda reflexión, ¿ya añadiste Temporada de Huracanes a tu lista de Netflix?

