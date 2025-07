La Arriera: Cine mexicano se transforma en 'un espacio de libertad y valentía'

Al séptimo arte siempre se le ha atribuido un efecto mágico. El cine tiene la capacidad de transportar al espectador en el tiempo y darle la oportunidad de experimentar momentos históricos a través de la mirada actual. Una película mexicana recientemente hizo viajar a sus espectadores a México de los años 30 en la sierra de Jalisco.

De acuerdo con Machete, el 19 de junio “el cine mexicano se transformó en un espacio de libertad, valentía y descubrimiento”, con el estreno de La arriera, ganadora del Premio Mezcal por Mejor Fotografía y Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara de 2024.

Andrea Aldana, Ale Cosío y Luis Vegas le dan voz a historias que han vivido en silencio. Protagonizan su primer filme y también la ópera prima de Isabel Cristina Fregoso.

La trama se centra en Emilia, una adolescente, que de acuerdo a su sinopsis “huye de su hogar buscando a su padre biológico. Teniendo que vestirse de arriero y enfrentando los desafíos que se le atraviesan en su paso por la sierra de Jalisco camino al mar”, en esta aventura “descubrirá un mundo que le hará reconocer su manera de amar y cambiará su destino”.

“Esta no es solo una película queer. Es una declaración de libertad”, añade un comunicado.

Pasó por 39 salas de cine de todo el país, incluyendo la de Citicinemas Torreón. Por esta hazaña del cine independiente, los protagonistas concedieron una entrevista exclusiva para El Siglo de Torreón.

La primera en expresar su emoción de llegar a la pantalla grande fue la actriz Ale Cosío, quien dijo que este filme fue “un regalo” para ella. Darle vida a Caro fue “una experiencia muy distinta. Es algo que nunca me imaginé que estaría haciendo”.

El reto de adentrar al espectador al pasado yace no sólo en la escenografía, Cosío reconoce que tuvieron que adaptar su forma de hablar y de relacionarse entre sí. Interpretar a una mujer o un hombre de un México posrevolucionario no fue tarea fácil. Sobre todo porque el trío de jóvenes actores no vivieron en ese tiempo.

“Yo creo que es algo que se asume con mucha valentía”, declaró Luis Vegas, actor de raíces venezolanas, quien da vida al personaje de Martín. Vegas aceptó que tanto él, como sus compañeras del elenco, se embarcaron en un proceso creativo y de investigación.

“Es importante darle voz a alguien que existió”, complementó. Para él, esta cinta es un homenaje a las adelitas y los arrieros.

Entre Luis y Martín hay grandes diferencias, no sólo los separa la época. Por ello, para el actor que comenzó en teatro fue un personaje complejo. Martín le dio la oportunidad de experimentar “la oscuridad que pueden tener los seres humanos”. Pese a eso, no lo juzga, “para no diluir el trabajo”. De la mano de Isabel, anduvo por “un camino técnico, donde a pesar de que yo no estoy de acuerdo con tantas cosas, yo tengo que transitar por ahí porque mi personaje lo requiere”.

Por su parte, Andrea Aldana tiene algo en común con Emilia, el personaje principal: juntas se descubren así mismas.

“El miedo se puede disfrazar de muchas maneras”, reconoció. Existían temores en ella que eran una constante, pero al decidir prestarles la atención que requerían, conectó más con “Emilia”.Confiar en el proceso la ayudó incluso a grabar una escena donde se mete en un río muy profundo sin saber nadar. Ser Emilia le implicó dedicarle más tiempo al rodaje. Aunque la padeció más que los demás, hoy en día lo agradece.

Esta película es un homenaje a la memoria y para Luis “no es de un solo color”, por lo que opinó que no se le debe limitar por una de las temáticas que abordan.

Ver su trabajo en una pantalla grande por primera vez los llenó de orgullo, fue un sueño hecho realidad. A Ale le tocó ver el tráiler antes del estreno en una de sus idas al cine y estuvo a punto de gritar en la sala. Luis abraza a su yo del pasado que aceptó grabar esta película y dio lo mejor con las herramientas que tenía. Andrea hizo una retrospectiva que la emociona, desde el casting hasta el ahora, narrando su experiencia en entrevistas para medios.

Historias como esta, pueden que hayan ocurrido entre montañas o entre cuatro paredes. No importa el rincón mexicano donde se hayan escondido, Fregoso las desenterró y esta es su manera de mostrarlo al mundo actual.

Para quienes deseen verla, en redes sociales se anunció que se proyectará en el Cineclub Itinerante La Comarca (Chihuahua 598, en ciudad Lerdo) el sábado 12 y el 19. La entrada cuesta 60 pesos y la función comienza a las 20:20 horas.

En esta semana se están proyectando funciones especiales con entrada libre de la cinta en Jalisco. En Mascota fue ayer; hoy, en San Sebastián del Oeste y Puerto Vallarta el 9 de julio.

¿Sabías que... Aldana reconoció que los animales con los que trabajaron eran muy nobles y además tuvieron coaches de caballos?

CINE MEXICANO EN NÚMEROS

En el panorama cinematográfico de Tierra Azteca “es muy difícil que haya tantos proyectos de época”, dijo Ale Cosío.

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), en 2024 se registraron 240 largometrajes mexicanos en alguna etapa de producción : 36 (15%) en rodaje o con rodaje concluido, 47 (20%) en postproducción y 157 (65%) terminados.

Las categorías predominantes fueron ficción (59%) y documental (39%), mientras que proyectos experimentales y animación representaron 1% cada uno.

En ese mismo año, sólo el 24% de los largometrajes fue dirigido por mujeres . Dentro de esa minoría ahora figura el nombre de Isabel Cristina Fregoso, cuya cinta se encuentra en la tabla de seguimiento de largometrajes mexicanos en procesos de producción registrados en anuarios 2022 y 2023.

Por lo anterior, los actores invitaron a los laguneros a darle una oportunidad al cine hecho en nuestro país.

“Como mexicanos, casi que debería de ser una obligación consumir nuestro cine. El cine que se hace en nuestro país, que se hace con gente mexicana. Yo soy venezolano, pero yo ya soy más mexicano que nadie”, enfatizó Luis.

Aunque aún no tiene confirmada su distribución en alguna plataforma, La Arriera es un recordatorio de que en México se siguen haciendo proyectos. Un eco de talento que espera llegar a las masas.