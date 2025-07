Justin Timberlake revela que padece la enfermedad de Lyme ¿Qué es?

Justin Timberlake dio por terminada su gira "The Forget Tomorrow Tour" con un mensaje muy emotivo en el que reveló que ha estado lidiando con un delicado problema de salud, pues padece la enfermedad de Lyme.

¿Qué es la enfermedad de Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, transmitida a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas, específicamente las del género Ixodes. Si no se trata, puede afectar la piel, las articulaciones, el corazón y el sistema nervioso.

En el mensaje, Justin detalló que mientras ha estado en el escenario ha tenido que lidiar con los dolores que causa esta enfermedad.

"Entre otras cosas he estado luchando contra algunos problemas de salud y me diagnosticaron la enfermedad de Lyme. Lo que no digo para que te sientas mal por mí, pero para arrojar algo de luz sobre lo que he estado enfrentando detrás de los escenarios. Si has experimentado esta enfermedad o conoces a alguien que lo ha hecho entonces eres consciente: vivir con esto puede ser implacablemente debilitante tanto mental como físicamente", detalló.

Los síntomas de la enfermedad de Lyme se asemejan a los de la gripe

Medline Plus detalla que la enfermedad de Lyme posee tres tapas. En la primera, la más temprana y localizada, aparecen síntomas similares a la gripe, incluyendo fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de cabeza, dolor articular, dolores musculares y rigidez en el cuello.

Además, es posible que se presente una erupción en "forma de escarapela", una mancha roja y plana o ligeramente elevada en el sitio de la picadura de la garrapata y que incluso suele tener un área clara en el centro.

En las siguientes dos etapas, que pueden ocurrir desde semanas, meses e incluso años después de la picadura, incluyen entumecimiento o dolor en la zona del nervio, parálisis o debilidad en los músculos de la cara y problemas cardíacos (segunda etapa). También puede haber movimiento muscular anormal, hinchazón articular, debilidad muscular, problemas del habla y de pensamiento, es decir, cognitivos (tercera etapa).

El tratamiento de la enfermedad de Lyme comprende vigilancia durante al menos un mes, así como la administración de antibióticos y, algunas veces, analgésicos para la rigidez articular. De no tratarse, puede derivar en complicaciones como trastornos de memoria, daño a nervios, dolor, trastornos del sueño, problemas de visión y disminución de la concentración.

Timberlake confesó que fue un shock cuando lo diagnosticaron

"Cuando me diagnosticaron por primera vez me quedé en shock pero al menos podía entender por qué está bien el escenario y con una gran cantidad de dolor nervio o simplemente sintiendo una loca fatiga o una enfermedad. Me enfrenté a una decisión personal, ¿dejar de hacer giras o sigue y averígualo? Decidí que la alegría que actuar me trae supera con creces el estrés fugaz que sentía mi cuerpo. Estoy tan contento de haber elegido seguir adelante", expresó.

El productor discográfico, compositor y actor, Justin Timberlake ha vendido más de 54 millones de álbumes y 63 millones de sencillos en todo el mundo y otros 70 millones de discos como vocalista principal de NSYNC.

