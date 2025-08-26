Tecnología Tecnología Videojuegos CELULARES

HBO Max anuncia aumento de precios en México

Solo el plan básico con anuncios mantiene su precio, los demás subirán desde septiembre

BETO GOITIA

HBO Max confirmó un ajuste en sus tarifas en México que impactará a casi todos sus planes, la única excepción es el plan más básico con anuncios, que mantendrá su precio actual. 

En cambio, tanto el plan estándar como el platino incrementarán sus costos mensuales y anuales a partir del 26 de septiembre de 2025.

Nuevos costos mensuales y anuales

El plan básico con anuncios continuará costando 149 pesos al mes, sin embargo, en su modalidad anual tendrá un ligero aumento, pasando de 1,188 a 1,429 pesos, lo que equivale a unos 119 pesos mensuales.

El plan estándar, que anteriormente costaba 199 pesos al mes, subirá a 239 pesos, en su versión anual, el precio se incrementa de 1,788 a 2,148 pesos, es decir, alrededor de 179 pesos mensuales.

Por su parte, el plan platino pasa de 249 a 299 pesos en el pago mensual, mientras que la suscripción anual subirá de 2,388 a 2,868 pesos, equivalente a 239 pesos mensuales.


Quienes aún conservan el beneficio del 50 % de descuento verán aplicado el ajuste sobre el nuevo costo, por ejemplo, el plan estándar con esta promoción quedará en aproximadamente 110.50 pesos al mes.


Una tendencia en el mercado del streaming


El alza de precios no es un caso aislado; otras plataformas como Apple TV+ también han actualizado sus tarifas recientemente, reflejando un movimiento general en la industria. 

En paralelo, HBO Max prepara nuevas políticas para limitar el uso compartido de cuentas fuera del hogar, siguiendo la misma estrategia que implementó Netflix.


               
               


               

               
               

               
               
               
HBO Max anuncia aumento de precios en México


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
