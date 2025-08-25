Tecnología Tecnología Videojuegos CELULARES

Muchos cometen este error con el celular y podrían estar en riesgo

No solo pueden reducir el tiempo de vida del teléfono, sino poner en riesgo la seguridad

Cargar el celular durante la noche (ESPECIAL)

ELENA GONZÁLEZ

Está de más decir lo indispensable y necesario que se han vuelto los teléfonos celulares en la actualidad para la humanidad, pues gracias a ellos podemos mantenernos conectados a una sociedad regida por la modernidad y la tecnología. 

Además, los teléfonos celulares también se han convertido en una herramienta personal gracias a su almacenamiento de datos, lo que nos permite guardar y gozar de un acceso sencillo y rápido a archivos, fotos, datos importantes, contraseñas y más. 

Por todo lo anterior y mucho más, es que se recomienda mantener la salud del teléfono en óptimas condiciones que aseguren su rendimiento a largo plazo; tal como cuidar su batería y mantenerlo cargado. 

Sin embargo, existen ciertas costumbres que no solo pueden perjudicar la vida del celular, sino poner en riesgo nuestra seguridad, y una de ellas es un error que cometen muchas personas: cargar el teléfono durante la noche completa


Es comprensible que muchos prefieran optar por cargar el teléfono durante la noche, cuando no lo están utilizando y mientras duermen. Sin embargo, esta práctica puede resultar sumamente peligrosa


Y es que si cargas el teléfono durante el tiempo necesario y vigilándolo, puede no haber ningún riesgo, pero si lo haces toda la noche, mientras duermes, podrías estar exponiendo tu propia seguridad. 


Más allá de la degradación de la batería y que dicha práctica pueda acortar la vida del teléfono, nuestra seguridad también puede verse en peligro, ya que ante una situación de sobrecalentamiento con el teléfono, podría ocurrir una situación de incendio, sobre todo si el dispositivo se encuentra cerca de algún material inflamable.

Aunque la mayoría de los dispositivos en la actualidad cuentan con batería inteligente que, al llegar al 100%, detienen el proceso de carga, el riesgo de un daño por sobrecalentamiento o un fallo en la corriente eléctrica, no están exentos del todo. 


Ante lo anterior, expertos recomiendan realizar la recarga de la batería del teléfono antes de dormir y estar al pendiente de ella para evitar cualquier tipo de problema con la salud del teléfono, así como con la seguridad propia.


               
               


               

               
               

               
               
               
