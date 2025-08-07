¿Hacia dónde se dirige la tormenta tropical Ivo? Esta es su posible trayectoria

La tormenta tropical Ivo ha generado alerta en las costas del Pacífico mexicano, donde sus desprendimientos nubosos ya están provocando lluvias intensas y oleaje elevado.

Según el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se moverá en altamar, pero las autoridades han exhortado a la población a tomar precauciones ante los posibles efectos en varios estados.

¿Cuál es la trayectoria de la tormenta tropical Ivo?

A las 15:00 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical Ivo se localizó a 110 kilómetros (km) al suroeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 625 km al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (km/h), con rachas de 110 km/h, y se desplaza hacia el noroeste a 33 km/h. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 55 kilómetros desde su centro.

El pronóstico indica que la trayectoria de Ivo será paralela a la costa del Pacífico central mexicano en las próximas horas, para posteriormente girar hacia el oeste y alejarse del país. No obstante, el NHC (Centro Nacional de Huracanes, por sus siglas en inglés) advierte que existe la posibilidad de que Ivo se fortalezca y alcance la intensidad de huracán hacia finales de esta semana.

Como consecuencia de este sistema, se esperan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros) en la costa de Jalisco, y muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Colima y Michoacán. Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo, y tienen el potencial de generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados afectados.

Además de las lluvias, se prevé oleaje de 3.0 a 4.0 metros (m) de altura en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como rachas de viento de 50 a 70 km/h en las costas de estos estados.

Ante este panorama, las autoridades mexicanas hacen un llamado a la población para que se mantenga atenta a los avisos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como a las recomendaciones emitidas por Protección Civil.

