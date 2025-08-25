Gustavo Petro a Trump: Cartel de los Soles no existe, sólo es “excusa ficticia de la derecha para derribar gobiernos”

En un nuevo cruce de declaraciones que sacude el tablero político regional, Gustavo Petro a Trump volvió a marcar su posición sobre Venezuela y el denominado Cartel de los Soles. Según el mandatario colombiano, esta organización criminal no existe y constituye únicamente una narrativa promovida por sectores de derecha e intereses externos para justificar intervenciones militares.

Durante su intervención, Gustavo Petro a Trump insistió en que la llamada estructura criminal es una construcción ficticia, similar a lo que ocurrió con las “armas de destrucción masiva” en Irak. Para el presidente colombiano, se trata de un recurso discursivo que busca legitimar invasiones y derribar gobiernos que no responden a los intereses de ciertos sectores internacionales.

El mandatario también señaló que el verdadero flujo de cocaína en la región está bajo control de lo que denominó la Junta del Narcotráfico, integrada por capos que operan desde Europa y Oriente Medio, lo cual, aseguró, es información de la que tanto Washington como los servicios de inteligencia europeos ya tienen conocimiento.

VER TAMBIÉN Expresidentes respaldan a EUA por señalamientos contra gobierno de Nicolás Maduro

Los firmantes describieron al Cartel de los Soles como 'los máximos narcotraficantes de la región'

Llamado a la cooperación internacional

En este contexto, Gustavo Petro a Trump planteó la necesidad de una estrategia conjunta entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado. Según explicó, el objetivo debe ser coordinar esfuerzos y no imponer condiciones desde el exterior, como ha sucedido en otros escenarios de la política internacional.

Además, el presidente colombiano reiteró que los problemas internos de Venezuela deben resolverse a través del diálogo y el fortalecimiento democrático, rechazando cualquier tipo de intervención armada.

Petro: “Venezuela no produce drogas, es una excusa de la derecha”/ Especial

El informe de la ONU y las incautaciones

De acuerdo con datos recientes de la ONU, el 87 % de la droga producida en Colombia sale por el Pacífico, mientras que apenas un 5 % utiliza rutas caribeñas que pasan por La Guajira. El mismo informe indica que Venezuela no produce drogas ni cuenta con cultivos ilícitos, pero ha incautado más de 52 toneladas de cocaína en lo que va de 2025, lo que refuerza el argumento de que su papel en el narcotráfico es principalmente como territorio de tránsito.

VER TAMBIÉN Gustavo Petro descarta existencia de ´Cártel de los Soles’ en Venezuela, ¿Qué riesgos existen si interviene EUA?

El mandatario señaló que quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela es 'la Junta del Narcotráfico' y el gobierno de Estados Unidos

Con estas declaraciones, Gustavo Petro a Trump busca instalar una visión alternativa frente al relato dominante, apuntando a que la solución no pasa por acusaciones sin sustento, sino por una cooperación real entre naciones.