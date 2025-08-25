Nacional Ismael 'El Mayo' Zambada Pío López Obrador Extorsiones Claudia Sheinbaum Julio César Chávez Jr.

Gustavo Petro

Gustavo Petro a Trump: Cartel de los Soles no existe, sólo es “excusa ficticia de la derecha para derribar gobiernos”

El presidente colombiano aseguró que la narrativa del Cartel de los Soles es una estrategia política y no una realidad comprobada.

Petro a Trump: “El Cartel de los Soles es un invento político”/ Especial

Petro a Trump: “El Cartel de los Soles es un invento político”/ Especial

NEYEN AVILA

En un nuevo cruce de declaraciones que sacude el tablero político regional, Gustavo Petro a Trump volvió a marcar su posición sobre Venezuela y el denominado Cartel de los Soles. Según el mandatario colombiano, esta organización criminal no existe y constituye únicamente una narrativa promovida por sectores de derecha e intereses externos para justificar intervenciones militares.

Durante su intervención, Gustavo Petro a Trump insistió en que la llamada estructura criminal es una construcción ficticia, similar a lo que ocurrió con las “armas de destrucción masiva” en Irak. Para el presidente colombiano, se trata de un recurso discursivo que busca legitimar invasiones y derribar gobiernos que no responden a los intereses de ciertos sectores internacionales.

El mandatario también señaló que el verdadero flujo de cocaína en la región está bajo control de lo que denominó la Junta del Narcotráfico, integrada por capos que operan desde Europa y Oriente Medio, lo cual, aseguró, es información de la que tanto Washington como los servicios de inteligencia europeos ya tienen conocimiento.

Expresidentes respaldan a EUA por señalamientos contra gobierno de Nicolás Maduro

VER TAMBIÉN Expresidentes respaldan a EUA por señalamientos contra gobierno de Nicolás Maduro

Los firmantes describieron al Cartel de los Soles como 'los máximos narcotraficantes de la región' 
Llamado a la cooperación internacional


En este contexto, Gustavo Petro a Trump planteó la necesidad de una estrategia conjunta entre Colombia, Venezuela y Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado. Según explicó, el objetivo debe ser coordinar esfuerzos y no imponer condiciones desde el exterior, como ha sucedido en otros escenarios de la política internacional.


Además, el presidente colombiano reiteró que los problemas internos de Venezuela deben resolverse a través del diálogo y el fortalecimiento democrático, rechazando cualquier tipo de intervención armada.


Petro: “Venezuela no produce drogas, es una excusa de la derecha”/ Especial
Petro: “Venezuela no produce drogas, es una excusa de la derecha”/ Especial


El informe de la ONU y las incautaciones


De acuerdo con datos recientes de la ONU, el 87 % de la droga producida en Colombia sale por el Pacífico, mientras que apenas un 5 % utiliza rutas caribeñas que pasan por La Guajira. El mismo informe indica que Venezuela no produce drogas ni cuenta con cultivos ilícitos, pero ha incautado más de 52 toneladas de cocaína en lo que va de 2025, lo que refuerza el argumento de que su papel en el narcotráfico es principalmente como territorio de tránsito.

Gustavo Petro descarta existencia de ´Cártel de los Soles’ en Venezuela, ¿Qué riesgos existen si interviene EUA?
VER TAMBIÉN Gustavo Petro descarta existencia de ´Cártel de los Soles’ en Venezuela, ¿Qué riesgos existen si interviene EUA?
El mandatario señaló que quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela es 'la Junta del Narcotráfico' y el gobierno de Estados Unidos

Con estas declaraciones, Gustavo Petro a Trump busca instalar una visión alternativa frente al relato dominante, apuntando a que la solución no pasa por acusaciones sin sustento, sino por una cooperación real entre naciones.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Trump Gustavo Petro Cartel de los Soles

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Petro a Trump: “El Cartel de los Soles es un invento político”/ Especial


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409156

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx