Internacional Intervención militar Venezuela Ismael 'El Mayo' Zambada Israel-Palestina Yemen

Venezuela

Expresidentes respaldan a EUA por señalamientos contra gobierno de Nicolás Maduro

Los firmantes describieron al Cartel de los Soles como 'los máximos narcotraficantes de la región'

Expresidentes respaldan a EUA por señalamientos contra gobierno de Nicolás Maduro

Expresidentes respaldan a EUA por señalamientos contra gobierno de Nicolás Maduro

EFE

Un grupo de expresidentes y líderes conservadores iberoamericanos celebró este lunes la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos de designar al Cartel de los Soles —vinculado por Washington con el Gobierno de Nicolás Maduro— como organización terrorista.

Los líderes y exmandatarios, organizados bajo el Grupo Libertad y Democracia, se refirieron al Cartel de los Soles como un "entramado criminal que ha brindado amparo" a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a la que se le atribuye "una escalada terrorista en Colombia".

Además, los exmandatarios afirmaron en un comunicado que el cartel "ha protegido y promovido la expansión del grupo delincuencial transnacional Tren de Aragua" y manifestaron su "pleno respaldo a las acciones que los Estados Unidos y la comunidad internacional desarrollen para someter a los cabecillas de estas estructuras criminales".

El documento lleva las firmas de expresidentes como el colombiano Iván Duque (2014-2018), el español Mariano Rajoy (2011-2018) y el paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023), además de otros 13 líderes de la derecha y centroderecha de Latinoamérica y España.

Los firmantes describieron al Cartel de los Soles como "los máximos narcotraficantes de la región" y denunciaron que el grupo "también ha facilitado la operación de células de Hezbolá".


"Respaldamos a EE.UU. y a la comunidad internacional en las acciones que se adelanten para someter a sus cabecillas", manifestó Duque en su cuenta de X.


"Organización terrorista"


El Clan de los Soles fue designado este lunes como "organización terrorista" por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, que además aseguró que está vinculado al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.


"El cartel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen, que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente a Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa", indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.


Sin embargo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro afirmó que el cartel "es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no obedecen" en un mensaje publicado en X.


Según Petro, la Junta del Narcotráfico está conformada, entre otros, por el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país, y dos disidencias de las antiguas FARC, conocidas como Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Internacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Venezuela Nicolás Maduro Maduro Cártel de los Soles DEA ELN

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Internacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Expresidentes respaldan a EUA por señalamientos contra gobierno de Nicolás Maduro


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409106

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx