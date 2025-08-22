Nacional Claudia Sheinbaum Tráfico de armas Embajadas Julio César Chávez Jr. Elecciones Judiciales

Grupo México anuncia inversión millonaria, ¿cuáles serán los estados beneficiados?

Grupo México Transportes invertira millons de pesos para aumentar su participación en el mercado de transporte que beneficia a múltiples sectores del país.

La empresa mexicana sumará 120 nuevas locomotoras en puntos principales del país. [Especial]

EL SIGLO DE TORREÓN

Grupo México anunció recientemente una inversión millonaria para adquirir 120 nuevas locomotoras y ampliar su flota, lo que le permitirá fortalecer su participación en el mercado de transporte de carga terrestre.

La empresa invirtió 7 mil 200 millones de pesos para financiar la compra de las locomotoras, y un total de 580 millones de dólares para incluir equipo ferroviario adicional y la construcción de nuevas obras en la red, patios y terminales. 

La inversión de Grupo México Transportes busca mejorar su servicio y expandir sus operaciones para beneficiar a diversos sectores, como el agrícola, automotriz, metalúrgico y de energía, entre otros. 

¿Cuáles serán los estados beneficiados con inversión millonaria de Grupo México Transportes?


De acuerdo con lo anunciado por la empresa mexicana, las nuevas locomotoras reforzarán los corredores comerciales que atraviesan 24 estados del país y conectan con Estados Unidos a través de seis cruces fronterizos.




Las 120 locomotoras operarán en los principales puertos del país: Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Manzanillo, Altamira, Coatzacoalcos y Veracruz; por lo que los estados más beneficiados con la inversión serán Sonora, Sinaloa, Colima, Veracruz y Tamaulipas.


De las 120 locomotoras, 90 ya se encuentran en funcionamiento y se espera que las 30 restantes lleguen antes de que se termine 2025.

La inversión, responde al compromiso de la empresa “de brindar un servicio estratégico para el país y la región, apoyando a los usuarios que impulsan proyectos orientados a fortalecer la seguridad alimentaria, energética y seguir consolidando el liderazgo del país en bienes de consumo, sector automotriz y de autopartes”, destaca el comunicado.


Grupo México experimenta un buen momento como empresa, pues sus ingresos subieron un 10% en el segundo trimestre de 2025, alcanzando los 16 millones 672 mil pesos, en comparación con el mismo periodo del año anterior. 


               
               


               

               
               

               
               
               
