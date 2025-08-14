Espectáculos La Casa de los Famosos México Adela Micha Christian Nodal Famosos Películas

Gorillaz

La banda virtual regresará con un nuevo álbum multilingüe y un evento para fans en Londres

Gorillaz celebra su 25 aniversario con nueva música y una exhibición especial

BETO GOITIA

Los icónicos Gorillaz, la banda virtual creada por Damon Albarn y Jamie Hewlett, están celebrando su 25 aniversario de una manera que emocionará a sus fans, con nueva música. 

La 'House of Kong' abre sus puertas en Londres

Para sumergir a los fans en el universo de la banda, Gorillaz ha inaugurado una exhibición especial en Londres llamada "House of Kong"

Esta muestra permite a los seguidores explorar las "oficinas centrales" del grupo, brindándoles una experiencia única en el mundo de 2-D, Murdoc, Noodle y Russel

La exhibición, junto con cuatro presentaciones especiales que se llevarán a cabo entre agosto y septiembre, forma parte de las celebraciones por el cuarto de siglo de la banda, reforzando la conexión de Gorillaz con sus seguidores. 


¿Habrá álbum de Gorillaz este año?


En una reciente entrevista, Damon Albarn sugirió que los próximos shows de la banda en agosto y septiembre incluirán material inédito


El artista se refirió a un "misterioso" cuarto show, que podría ser el vehículo para estas nuevas canciones, además, en una conversación con la revista francesa Les Inrockuptibles, Albarn comentó que "una ópera y un nuevo álbum de Gorillaz parecen suficientes para 2025", consolidando la noticia de un próximo lanzamiento. 

La confirmación final llegó de Jamie Hewlett, quien en un comentario de Instagram afirmó que el nuevo disco saldría este año, como un detalle adicional, Albarn adelantó que el álbum será cantado en cuatro idiomas.


               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: House Of Kong Espectaculos Música Gorillaz banda Londres nuevo albúm

               


