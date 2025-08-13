Olivia Rodrigo cierra la era GUTS y deja pistas de su próximo álbum

Olivia Rodrigo ha dado por concluida oficialmente la etapa de GUTS con el anuncio de un libro exclusivo que recopila los momentos más memorables de su gira mundial.

El libro se encuentra ya disponible para preventa, este ofrece a los fans material inédito y artículos de colección.

Sin embargo, más allá de la nostalgia, la artista ha despertado fuertes rumores sobre su tercer álbum gracias a pistas visuales que han revolucionado a sus seguidores.

¿Qué es lo que contiene el libro GUTS World Tour Book?

El GUTS World Tour Book es una edición de lujo de tapa dura con 136 páginas, estuche troquelado y una estrella metálica en relieve.

Incluye fotografías inéditas, póster de doble cara, marcapáginas con lazo rojo, hoja de pegatinas y una tarjeta coleccionable exclusiva, con un precio de salida de 38 dólares, estará disponible oficialmente el 26 de septiembre.

La gira GUTS, que inició en febrero de 2024 y finalizó en agosto de 2025, recorrió América, Europa, Asia y Oceanía, alcanzando 119 fechas y recaudando 184.6 millones de dólares, consolidando a Olivia Rodrigo como una de las artistas más influyentes de su generación.

¿Cuáles son las señales que apuntan a su tercer álbum?

El cierre de la era GUTS estuvo cargado de simbolismo pues durante su última presentación, Olivia lució una camiseta roja con el número “3”, lo que muchos interpretaron como una referencia directa a su tercer disco.

Además, su página web oficial cambió por completo la paleta de colores donde el característico púrpura fue sustituido por tonos rojos y vinos, incluido el logo que fue un cambio que sus fans consideran la primera pista sobre la estética de su próxima era musical, aunque no hay confirmación oficial, la expectativa por un nuevo lanzamiento no deja de crecer.