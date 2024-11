¿Qué significa la canción Vampire de Olivia Rodrigo?

Con su debut en 2021, Sour, Olivia Rodrigo se ganó rápidamente un lugar en nuestros corazones, y ahora finalmente nos sorprende con nueva música: su sencillo y video “Vampire”.

Pero eso no es todo. La cantante también reveló que su esperado segundo álbum se titulará Guts (otro título corto pero potente) y estará disponible a partir del 8 de septiembre. Con ese nombre, podemos esperar que Olivia nos siga mostrando su autenticidad y vulnerabilidad.

El video de “Vampire” fue dirigido por Petra Collins, quien también estuvo al mando de los visuales de “good 4 u” y “brutal”. Collins, conocida como "la nueva maestra de los videos musicales", ha trabajado con artistas como Cardi B, Selena Gomez y Carly Rae Jepsen, además de dirigir campañas para marcas icónicas como Gucci y Adidas.

¿En qué o quién se inspiro para Vampire?

En este nuevo lanzamiento, Olivia Rodrigo nos presenta un impactante performance en un evento de Hollywood, donde sufre un accidente y, a pesar de estar cubierta de sangre, sigue cantando hasta finalmente huir de la situación. La canción narra una relación con alguien mayor que la aprovechó por su fama y acceso, drenando toda su energía como un vampiro.

En una entrevista con Billboard, la cantante compartió que la canción nació primero en piano, pero su producción fue un proceso largo debido a la complejidad de la canción, que describe como exuberante.

Sobre el significado, Olivia reveló: "Creo que es un sentimiento común, seas o no famosa. Es una canción enojada, y normalmente ese es un sentimiento que me cuesta expresar, igual que el arrepentimiento. Uso las canciones para poder sacar lo que no es fácil expresar en mi vida diaria, así que fue terapéutico escribirla".

Olivia dice que no importa tanto sobre quién es la canción sino cómo se sintió ella: "No es una canción sobre lo que hizo un chico que me dolió, para mí eso es solo el nivel superficial. Lo que amo es que ve hacia adentro. Es más acerca del arrepentimiento y de sentirme mal porque yo sabía que era algo que no iba a funcionar. Eso significa para mí y la razón por la que la canción es especial para mí, pero obviamente cualquiera puede tener su propia interpretación".