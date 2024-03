Olivia Rodrigo estrena versión 'deluxe' de Guts (spilled)

'Guts', de la estadounidense Olivia Rodrigo, uno de los discos más aplaudidos por crítica y público de 2023 y protagonista de una de las grandes giras de 2024, fue reeditado este viernes en una versión 'deluxe' bajo el título de 'Guts (spilled)' y con cinco canciones nuevas.

La primera versión de 'Guts', que alcanzó el número 1 en EUA y fue nominado a tres Grammys en su última edición , tomó el relevo en el mercado al sonado debut de esta joven artista, 'Sour' (2021), que ya fue un éxito comercial y de crítica, tras conseguir tres gramófonos dorados.

La nueva versión del disco incluye, según indicó su discográfica, cortes que en su mayoría se habían incluido como pistas ocultas en diversas ediciones especiales del álbum original en su formato en vinilo, reunidos por primera vez junto al resto del material ya conocido.

Se trata de 'girl I've always been', 'scared of my guitar' y 'stranger', la inédita 'so american' y 'obsessed', que Rodrigo compuso junto a Annie Clark, más conocida por su alias artístico de St. Vincent, y de Daniel Nigro, productor de sus dos álbumes en el mercado.

De esta canción, interpretada en todos los conciertos de la gira, se lanzó en paralelo este viernes un videoclip dirigido por Mitch Ryan, el mismo de 'Despechá' de Rosalía.

Olivia Rodrigo está embarcada actualmente en una gira con 75 fechas que, tras Norteamérica, recalará en Europa, donde ofrecerá con todas las entradas agotadas dos conciertos en España (el 18 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona y, dos días después, en el WiZink Center de Madrid).