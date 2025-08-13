Taylor Swift revela portada y lista de canciones de su nuevo álbum

Espectáculos La Casa de los Famosos México Taylor Swift Cazzu Natanael Cano Famosos

Taylor Swift

"The Life of a Showgirl" contará con doce canciones y una colaboración muy especial

FÁTIMA MARTÍNEZ

Hace unos minutos la cantante Taylor Swift reveló la portada de su nuevo álbum que se titula "The Life of a Showgirl", además, ya sabemos la fecha de lanzamiento.

Por medio de su cuenta de Instagram, Taylor compartió una serie de imágenes entre las que se incluyen la portada y contraportada de su nuevo material discográfico, algo que ha causado furor en las redes sociales por el regreso de la cantante a la música tras tomarse una pausa luego del final de "The Eras Tour".

La lista de canciones de ‘The Life of a Showgirl'

  1. The Fate of Ophelia
  2. Elizabeth Taylor
  3. Opalite
  4. Father Figure
  5. Eldest Daughter
  6. Ruin the Friendship
  7. Actually Romantic
  8. Wi$h Li$t
  9. Wood
  10. CANCELLED!
  11. Honey
  12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Escrito en: The Life of a Showgirl Taylor Swift Sabrina Carpenter

