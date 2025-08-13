Taylor Swift revela portada y lista de canciones de su nuevo álbum
Hace unos minutos la cantante Taylor Swift reveló la portada de su nuevo álbum que se titula "The Life of a Showgirl", además, ya sabemos la fecha de lanzamiento.
Por medio de su cuenta de Instagram, Taylor compartió una serie de imágenes entre las que se incluyen la portada y contraportada de su nuevo material discográfico, algo que ha causado furor en las redes sociales por el regreso de la cantante a la música tras tomarse una pausa luego del final de "The Eras Tour".
La lista de canciones de ‘The Life of a Showgirl'
- The Fate of Ophelia
- Elizabeth Taylor
- Opalite
- Father Figure
- Eldest Daughter
- Ruin the Friendship
- Actually Romantic
- Wi$h Li$t
- Wood
- CANCELLED!
- Honey
- The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)