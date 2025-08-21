Fichaje récord en el fútbol femenil, Jacqui Ovalle se une a Orlando Pride

El fútbol femenil mexicano ha alcanzado un nuevo hito histórico, Jacqueline Ovalle, una de las figuras más emblemáticas y talentosas de la Liga MX Femenil, ha sido transferida al Orlando Pride de la National Women's Soccer League (NWSL) de Estados Unidos.

Esta no es solo una transferencia más, sino que se ha realizado por una cifra que marca un récord en la historia del fútbol femenil en México, confirmando el crecimiento exponencial del valor de sus jugadoras en el mercado internacional.

La trayectoria de "La Maga" Ovalle

Jacqueline Ovalle, apodada cariñosamente como "La Maga" por su habilidad con el balón y su capacidad para crear jugadas de la nada, ha sido una pieza fundamental en el éxito de Tigres Femenil.

Desde su llegada, Ovalle se consolidó como una líder indiscutible en el ataque, contribuyendo con una impresionante cantidad de goles y asistencias que ayudaron al equipo a conseguir múltiples campeonatos de liga.

Su estilo de juego, caracterizado por su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y potente disparo de media distancia, la convirtió en una de las jugadoras más admiradas y temidas por las defensas rivales.

Además de su éxito a nivel de club, Ovalle ha sido una jugadora clave para la Selección Nacional de México, representando al país en diversas competiciones internacionales y demostrando que el talento mexicano puede competir con las mejores del mundo.

¿Cómo es el contrato de Jacqui Ovalle?

La transferencia de Ovalle al Orlando Pride por una cifra récord de 1.5 millones de dólares representa un hito sin precedentes para la Liga MX Femenil y para el fútbol femenino en general, además, el equipo de Florida confirmo en redes sociales que el contrato está asegurado hasta la Temporada 2027, con la posibilidad de extenderse a 2028.

La NWSL, ha reconocido el talento de una jugadora forjada en México, lo que sin duda abrirá las puertas para que más talentos de la Liga MX Femenil sean observados y fichados por equipos de élite en el extranjero.