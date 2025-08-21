Deportes Liga MX Fútbol Santos Laguna Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna

Emocionantes partidos en la jornada 5 de la Liga IDEAL Laguna

HUMBERTO VÁZQUEZ

El próximo domingo en La Guarida, se disputarán dos vibrantes encuentros dentro de la jornada 5 en la Liga IDEAL Laguna de Futbol Soccer dentro de su categoría Veteranos en su Torneo “Alto a la Violencia 2025”.

El primero de ellos, comenzará en punto de las 9:30 horas entre los locales del Betis Laguna con su goleador Agustín Herrera, Andrés Santana y Jorge Campos Valadez, quienes se medirán al Galaxy FC de Daniel Silva y Mario Márquez.

En el mismo escenario, pero a las 11 de la mañana, el Deportivo La Joya con Roberto Silos, el comandante en la media cancha, enfrentarán a los lasallistas del Francés de la Laguna, con Hassan “La Máquina” Chaúl, quien cuenta con magia y talento dentro del rectángulo verde.

Para esta campaña, se reconocerá con un premio especial a los primeros tres equipos más disciplinados, los cuales se darán a conocer al final del certamen, ya que la Liga IDEAL toma muy en serio este aspecto.

Cabe recordar que debido a los lamentables hechos ocurridos en la última final, el equipo monarca Chavorrucos, así como como los subcampeones de Real San Isidro Becerros, se encuentran suspendidos por un torneo.




               
               


               

               
               

               
               
               
