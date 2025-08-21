Deportes Liga MX Fútbol Santos Laguna Lucha libre Algodoneros del Unión Laguna

Liga MX

Liga MX: Estos partidos de la jornada 6 irán por TV abierta | Apertura 2025

La Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX ya está aquí. El torneo local arranca una fecha más con la amarga noticia de haberse quedado sin representantes en la Leagues Cup, donde los cuatro clubes mexicanos fueron eliminados por los de la MLS.

Para esta nueva fecha del futbol mexicano, hubo solamente una modificación en el calendario. El partido de Mazatlán vs Tigres cambió de fecha, debido a la participación de los felinos en la competencia binacional, y pasó de viernes a sábado.

El duelo más llamativo de este fin de semana es el del Cruz Azul vs Toluca. Aunque ambas escuadras viven presentes distintos, las expectativas de este partido son altas por lo que representa cada equipo.

Este viernes hay un total de tres partidos, para el sábado serán cuatro duelos, y para cerrar la jornada habrá dos en domingo.

Para esta jornada serán seis los partidos que podrán seguirse de manera gratuita, una gran noticia para la afición que quiere gozar de los juegos de la Liga MX.


Estos partidos que serán transmitidos en televisión abierta


FC Juárez vs Santos


    

  • Horario: 19:00 horas
    • 

  • Transmisión: Azteca 7
    • 



Monterrey vs Necaxa


    

  • Horario: 19:00 horas
    • 

  • Transmisión: Canal 5
    • 



Mazatlán vs Tigres


    

  • Horario: 19:00 horas
    • 

  • Transmisión: Azteca 7
    • 



Cruz Azul vs Toluca


    

  • Horario: 21:00 horas
    • 

  • Transmisión: Canal 5
    • 



Pumas vs Puebla


    

  • Horario: 17:00 horas
    • 

  • Transmisión: Canal 5
    • 



Atlas vs América


    

  • Horario: 21:00 horas
    • 

  • Transmisión: Canal 5
    • 



               
               


               

               
               

               
               
               
