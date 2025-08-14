Estos son los prefijos comunes de las llamadas spam en México para cometer fraudes

¿Te ha pasado que recibes llamadas de números desconocidos que resultan en un intento de fraude?

Desafortunadamente las llamadas de spam y los intentos de fraude telefónico continúan siendo una amenaza constante para los usuarios en México, pero puedes identificarlas para no ser una víctima más.

¿Cómo saber si una llamada es fraudulenta?

Plataformas especializadas como Tellows han identificado los prefijos y números más comunes que utilizan los ciberdelincuentes para realizar estafas.

De acuerdo con los reportes de usuarios, los prefijos más relacionados con estas prácticas fraudulentas casi siempre corresponden a números de teléfono en formato internacional, por ejemplo;

Camboya (+855)

Albania (+355)

Costa de Marfil (225)

Ghana (233)

Nigeria (234)

Sin embargo también se han identificado prefijos nacionales como el 81 y el 717, que corresponden a Monterrey y Tenango del Valle, respectivamente.

Estas llamadas, comúnmente conocidas como llamadas de spam, son intentos no deseados que provienen de una fuente desconocida. Por lo general, los estafadores se hacen pasar por una entidad o persona legítima con el objetivo de obtener información personal. Para ello, usan la "suplantación de identidad" en las llamadas para ocultar su número real y simular que provienen de una ubicación distinta.

¿Cómo evitar llamadas de spam?

Afortunadamente, los sistemas operativos de los teléfonos móviles ofrecen herramientas para mitigar este riesgo.

Para Android:

Ingresa a la aplicación de llamada. Pulsa los tres puntos en la parte superior derecha y entra a "Configuración". Selecciona la opción "Identificador de llamada y spam". Activa los interruptores de "Ver ID de emisor y spam" y "Filtrar llamadas de spam".

Para iOS:

Ve a "Configuración". Entra en "Teléfono". Activa la opción "Silenciar llamadas de números desconocidos". Esto bloqueará las llamadas de números que no tengas guardados en tu lista de contactos.

¿Has recibido alguna llamada de spam? ¿Qué otros prefijos has identificado comúnmente?

