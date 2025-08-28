Este es el precio del iPhone 16 a unos días de la presentación del iPhone 17

Con el próximo lanzamiento de la nueva generación de smartphones de Apple, iPhone 17, muchos son los que se preguntan si es momento de aprovechar para comprar el iPhone 16, pues podrían haber disminuido su precio previo al 9 de septiembre.

Si te interesa adquirir el iPhone 16 antes del lanzamiento del iPhone 17 aquí te contamos si vale la pena hacerlo o no.

¿Cuánto cuesta el iPhone 16 en México en agosto de 2025?

De acuerdo con el sitio de Apple en México el precio del iPhone 16 continúa siendo el mismo en todos sus modelos, que cuando se realizó su lanzamiento.

El costo del iPhone 16, 16e, Plus, Pro y Pro Max solo varía dependiendo de la capacidad de almacenamiento que quieras en el dispositivo.

iPhone 16

128 GB - 19 mil 999 pesos

256 GB - 22 mil 499 pesos

512 GB - 27 mil 499 pesos

iPhone 16e

128 GB - 14 mil 999 pesos

256 GB - 17 mil 499 pesos

512 GB - 22 mil 499 pesos

iPhone 16 Plus

128 GB - 22 mil 999 pesos

256 GB - 25 mil 499 pesos

512 GB - 30 mil 499 pesos

iPhone 16 Pro

128 GB - 25 mil 999 pesos

256 GB - 28 mil 499 pesos

512 GB - 33 mil 499 pesos

iPhone 16 Pro Max

128 GB - 30 mil 999 pesos

256 GB - 35 mil 999 pesos

512 GB - 40 mil 499 pesos

Por lo que, lo mejor es esperar al lanzamiento del nuevo iPhone17 para adquirir el iPhone 16 a un mejor precio en la página oficial. Si lo deseas, también puedes buscar ofertas en tiendas como Walmart, Liverpool o Sears donde varios modelos comienzan a venderse en precios más bajos.

Por ejemplo, en Walmart puedes encontrar el iPhone 16 de 128 GB de almacenamiento desde 14 mil 763 pesos.

