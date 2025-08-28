Tecnología Tecnología Videojuegos CELULARES

Este es el precio del iPhone 16 a unos días de la presentación del iPhone 17

Estos son los precios actuales de cada uno de los modelos de la generación iPhone 16, descubre cuál te conviene comprar.

¿Es buena idea comprar el iPhone 16 antes del anuncio del iPhone 17? [Especial]

Con el próximo lanzamiento de la nueva generación de smartphones de Apple, iPhone 17, muchos son los que se preguntan si es momento de aprovechar para comprar el iPhone 16, pues podrían haber disminuido su precio previo al 9 de septiembre.

Si te interesa adquirir el iPhone 16 antes del lanzamiento del iPhone 17 aquí te contamos si vale la pena hacerlo o no.

¿Cuánto cuesta el iPhone 16 en México en agosto de 2025?

De acuerdo con el sitio de Apple en México el precio del iPhone 16 continúa siendo el mismo en todos sus modelos, que cuando se realizó su lanzamiento. 



El costo del iPhone 16, 16e, Plus, Pro y Pro Max solo varía dependiendo de la capacidad de almacenamiento que quieras en el dispositivo.


iPhone 16


    

  • 128 GB - 19 mil 999 pesos
  • 256 GB - 22 mil 499 pesos
  • 512 GB - 27 mil 499 pesos
iPhone 16e


    

  • 128 GB - 14 mil 999 pesos
  • 256 GB - 17 mil 499 pesos
  • 512 GB - 22 mil 499 pesos
iPhone 16 Plus


    

  • 128 GB - 22 mil 999 pesos
  • 256 GB - 25 mil 499 pesos
  • 512 GB - 30 mil 499 pesos
iPhone 16 Pro


    

  • 128 GB - 25 mil 999 pesos
  • 256 GB - 28 mil 499 pesos
  • 512 GB - 33 mil 499 pesos
iPhone 16 Pro Max


    

  • 128 GB - 30 mil 999 pesos
  • 256 GB - 35 mil 999 pesos
  • 512 GB - 40 mil 499 pesos
Por lo que, lo mejor es esperar al lanzamiento del nuevo iPhone17 para adquirir el iPhone 16 a un mejor precio en la página oficial. Si lo deseas, también puedes buscar ofertas en tiendas como Walmart, Liverpool o Sears donde varios modelos comienzan a venderse en precios más bajos


Por ejemplo, en Walmart puedes encontrar el  iPhone 16 de 128 GB de almacenamiento desde 14 mil 763 pesos.


El iPhone 16 comienza a bajar de precio en tiendas departamentales. [Walmart]
El iPhone 16 comienza a bajar de precio en tiendas departamentales. [Walmart]

¿Es buena idea comprar el iPhone 16 antes del anuncio del iPhone 17? [Especial]


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
