Google Pixel en México: ¿en qué tiendas se pueden comprar los smartphones?

¡Los smartphones Google Pixel llegan a México! Una década después de que la empresa tecnológica incursionará en la industria telefónica, esta ha decidido traer al mercado mexicano su nueva línea de celulares que incluye los modelos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL; que llegan al país en compañía del Pixel 9A, el smartwatch de Google y los audífonos in-ear Pixel Buds Pro 2.

El Google Pixel 10, considerado ya el iPhone de Android, por su estética que remite al famoso celular de Apple, se destaca por tener varias funciones impulsadas con IA, que van desde consejos para conseguir la mejor fotografía hasta el soporte para descubrir como funciona algún aparato. Te contamos algunas de sus características y dónde los puedes comprar.

Características del Pixel 10 de Google

El Google Pixel 10 cuenta con pantalla OLED de 6.30 pulgadas y una resolución de 1080x2424 (FHD+), con tasa de refresco de 120 Hz, que hace que la imagen en pantalla luzca con colores vibrantes y detalles nítidos.

La pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass Victus 2, que hace al dispositivo resistente a arañazos y caídas. En cuanto al sonido, cuenta con altavoces estéreo y micrófono de cancelación de ruido para una experiencia de audio inmersiva y limpia.

La cámara posterior destaca por contar con un sistema de cámara triple que incluye un sensor estándar Samsung GN8 de 50.0 Mpx con apertura f/1.7, un objetivo gran angular Sony IMX712 de 13.0 Mpx con apertura f/2.2 y un teleobjetivo Samsung S5K3J1 de 10.8 Mpx con apertura f/3.0. Además, cuenta con estabilización óptica (OIS) y capacidad de grabación de videos en 4K. Mientras que la cámara frontal cuenta con Samsung S5K3J1 de 10.8 Mpx con apertura f/2.2 para selfies perfectas en cualquier situación.

En almacenamiento los modelos ofrecen 128GB y 256GB.

VER TAMBIÉN ¿Cómo es el T1 y qué teléfonos se le parecen? Donald Trump lanza su propio smartphone

El presidente de los EUA lanzará su propio servicio de telefonía móvil

¿En qué tiendas se pueden comprar los smartphones Google Pixel 10 en México?

Quienes estén interesados en comprar un Google Pixel 10 en México podrán hacerlos a través de las tiendas AT&T, Coppel, Liverpool y Telcel. Desde el 20 al 27 de agosto las tiendas tendrán una preventa.

Telcel y AT&T estarán vendiendo el dispositivo especialmente con planes de renta, pero también podrá adquirirse en modalidad prepago. Quienes quieran comprarlo sin un plan podrán hacerlo en las tiendas departamentales Coppel o Liverpool.

Cuál es el precio de cada modelo celular de la serie Google Pixel 10

Pixel 10: desde 19 mil 999 s a 22 mil 499 pesos

Pixel 10 Pro: desde 25 mil 999 a 36,999 pesos

Pixel 10 Pro XL: 30 mil 999 pesos

En Liverpool además de la serie Google Pixel 10 también podrás encontrar la línea Pixel 9 y Pixel 7.