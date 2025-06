¿Qué es la página dos de Google y por qué es polémica en redes?

Los memes siempre están a la orden del día, pues en algunos casos, estos ayudan a que miles se enteren de noticias, tendencias y hasta curiosidades de la vida cotidiana y de internet.

Un ejemplo de ello es 'page two of Google', por su traducción, la página dos de Google. Este término se ha vuelto popular entre internautas de redes sociales que la catalogan como 'más oscura' que la red profunda, es decir, todo aquello que no es tan visible en internet a comparación de otros resultados.

Página dos de Google es comúnmente utilizada en memes de 'icebergs'.

TAMBIÉN LEE ¿Cuál fue el primer 'doodle' interactivo de Google? Cumple 15 años

Se trató de uno de los 'doodles' más queridos hasta la fecha

Pero, ¿qué es realmente la página dos de Google?

Lejos de las teorías conspiranoicas en las que muchos prefieren creer, la página dos de Google es un concepto utilizado para referirse a que muchos usuarios prefieren confiarse en los primeros resultados que muestra el 'gigante de internet', en vez de indagar en los que pueden aparecer después , es decir, en las páginas siguientes.

Sin embargo, muchos suelen 'bromear' con este término para decir que la página dos de Google tiene resultados 'más difíciles' de encontrar que la 'dark web', la cual engloba todo aquello que, pese a estar en internet, no está indexado a motores de búsqueda convencionales.

TAMBIÉN LEE ¿Cómo es el nuevo plan ilimitado de Telcel de 25 pesos?

Llega un nuevo paquete para los usuarios de Telcel

Podemos decir que, aquellos resultados que aparecen a partir de la página dos de Google, reciben menos visibilidad que los que aparecieron en la primera parte, algo que puede resultar perjudicial para quienes (por ejemplo, empresas) buscan destacar en Google como respuestas destacables cuando un usuario realiza una búsqueda.

Ahora ya sabes que realmente no hay nada oscuro con la página dos de Google y puedes aventurarte sin temor a descubrir otros resultados en las páginas siguientes.