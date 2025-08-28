¿Estás cansado de Spotify? 5 alternativas para escuchar tu música

Tecnología Tecnología Videojuegos CELULARES

Aprende cómo transferir tus playlists de Spotify a las otras plataformas musicales

BETO GOITIA

Spotify últimamente ha tomado decisiones que tienen molestos a algunos de sus usuarios; el aumento de precio de su suscripción, la próxima actualización que convertirá a la app en una red social, el porcentaje que se le paga a los artistas o los millones de euros que su CEO Daniel EK invierte en desarrollo de inteligencia artificial para aplicaciones militares. 

Todo esto ha generado una reacción en cadena, donde artistas y oyentes por todo el mundo han decidido abandonar la aplicación a forma de protesta, dándole la oportunidad a otras plataformas y descubriendo mejores opciones que el propio Spotify

¿Cuáles son las mejores alternativas a Spotify? 

Si lo que buscas es calidad de sonido superior, Qobuz es una de las mejores opciones del mercado, su catálogo incluye más de 100 millones de canciones en alta resolución, con archivos FLAC de hasta 24 bits, además, ofrece una amplia selección de discos en versión digital para comprar y descargar, lo que lo convierte en una plataforma ideal para los melómanos que valoran la fidelidad del audio, aunque no es la opción más barata, su enfoque en el sonido premium ha conquistado a un público que exige lo mejor en reproducción musical.


Para quienes ya utilizan YouTube de manera frecuente, esta plataforma es la alternativa más natural a Spotify, integra todo el catálogo de música oficial con el contenido generado por los usuarios, como conciertos en vivo, covers y mezclas exclusivas, además, si cuentas con YouTube Premium, disfrutarás de la reproducción sin anuncios y con la ventaja de descargar canciones para escucharlas sin conexión, su algoritmo de recomendaciones es uno de los más efectivos, gracias a la enorme base de datos de Google.

La apuesta de Amazon se ha consolidado como un servicio robusto y versátil, con más de 100 millones de canciones disponibles, destaca por la integración con dispositivos Alexa y la posibilidad de disfrutar música en alta calidad sin costo adicional, para los usuarios Prime, el servicio ofrece ventajas y precios más competitivos, lo que lo convierte en una alternativa muy atractiva para quienes ya forman parte del ecosistema de Amazon.


La principal competencia de Spotify en los últimos años sigue siendo Apple Music, su catálogo es uno de los más extensos y la calidad de audio alcanza hasta Dolby Atmos y Lossless, algo que lo ha posicionado como una de las plataformas más completas, además, su integración con dispositivos Apple es perfecta, desde iPhone hasta Apple Watch, lo que facilita la experiencia de uso para quienes ya están dentro del ecosistema de la marca.


Considerada por muchos como la mejor opción para los verdaderos amantes de la música, Tidal combina calidad de audio HiFi con una justa retribución a los artistas, sus planes ofrecen transmisión en calidad Master y espacial, lo que lo hace ideal para audífonos y equipos de alta gama, además, es conocida por pagar un porcentaje más alto a los músicos en comparación con otras plataformas, lo que ha generado que varios artistas la apoyen activamente.


¿Cómo transfiero mis playlists de Spotify a otra plataforma?


Migrar tus listas de reproducción puede sonar complicado, pero en realidad es un proceso bastante sencillo gracias a herramientas especializadas


Una de las más populares es TuneMyMusic, una plataforma en línea que te permite seleccionar Spotify como origen y elegir tu nueva aplicación de destino, ya sea YouTube Music, Apple Music, Amazon Music, Qobuz o Tidal

En pocos pasos, tus playlists estarán disponibles en la nueva app sin necesidad de volver a crearlas desde cero.


Si estabas pensando en dejar Spotify, ahora no tienes excusa; la música está a tu alcance en diferentes alternativas que pueden ajustarse mejor a tus gustos, necesidades y valores.


               
               


               

               
               

               
               
               
Spotify Apple Amazon Tidal YouTube Qobuz Música

               


¿Estás cansado de Spotify? 5 alternativas para escuchar tu música


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
elsiglo.mx