En vivo: Claudia Sheinbaum ofrece conferencia de prensa

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum reacciona a agresión de 'Alito' Moreno contra Fernández Noroña

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que la actitud de ayer muestra "lo que son" el PRIAN.

Lamentó la agresión en un espacio de diálogo, manifestó que es importante que se conozca quiénes son.

"Yo  creo que lo importante aquí es que la gente y todos veamos quiénes son y cómo se comportan; y por otro lado la hipocresía, ya que llaman autoritario al gobierno cuando se promueven las libertades. 


"Son lo mismo de entonces, los porros de entonces". 


Información en desarrollo.



