Nacional Seguridad ALEJANDRO MORENO Gerardo Noroña Salud Claudia Sheinbaum

Senado

Además de Alito Moreno y Gerardo Noroña; ellos son los involucrados en la pelea en el Senado

El líder del PRI confrontó al presidente de la Mesa Directiva por negarle la palabra; el choque derivó en golpes y lesiones a un trabajador de la Cámara alta

Además de Alito Moreno y Gerardo Noroña; ellos son los involucrados en la pelea en el Senado

Además de Alito Moreno y Gerardo Noroña; ellos son los involucrados en la pelea en el Senado

EL UNIVERSAL

La última sesión ordinaria de la Comisión Permanente se convirtió en el escenario para una riña protagonizada por el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas y el morenista presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña.

De acuerdo con el presidente del partido tricolor, el presidente del Senado le negó la palabra y clausuró de manera arbitraria la asamblea. Por lo anterior, subió hasta el lugar de la Presidencia de la Mesa Directiva para externar su reclamo.

"Alito" Moreno se colocó a un costado de Fernández Noroña y, al concluir la entonación del Himno Nacional, lo confrontó por supuestamente no haber respetado el acuerdo sobre la lista de oradores, argumentando que fue excluido sin justificación aparente.

Riña entre "Alito" Moreno y Noroña: los presentes, los involucrados... y los golpeados

De acuerdo con videos difundidos por la senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez, el hombre de ropa verde, empujado por "Alito" Moreno y atacado mientras está tirado en el suelo, es un colaborador de la Cámara alta de nombre Emiliano González González.


Según Gerardo Fernández Noroña, González González sufrió lesiones serias tras el percance y, además, le rompieron su equipo, ya que estaba grabando la sesión con un trípode.


Otro de los protagonistas de la riña fue Carlos Gutiérrez Mancilla, diputado del PRI, que respaldó al presidente de su partido durante la pelea. En los videos, se ve al legislador jalonear a Fernández Noroña mientras este intentaba salir del recinto.


Previo al reclamo de "Alito" Moreno, los presentes eran la diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil; los priistas Rubén Moreira y Manuel Añorve; la diputada Dolores Padierna y el propio Gutiérrez Mancilla.


Durante la agresión, Dolores Padierna se colocó en medio de "Alito" Moreno y Gerardo Fernández Noroña para detener el conflicto. Por este motivo, fue empujada cuando el priista jaloneó a Emiliano González.


Además, pese a que la diputada estaba en el centro, Alejandro Moreno siguió lanzando golpes con intención de agredir a Fernández Noroña.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Senado Pelea Involucrados Gerardo Noroña Alito Moreno

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Además de Alito Moreno y Gerardo Noroña; ellos son los involucrados en la pelea en el Senado


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409718

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx