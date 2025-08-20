¿En qué consisten las iniciativas de los legisladores federales de Coahuila que menos han presentado?

Debido a los escándalos por lujos de los que fueron exhibidos este verano diversas figuras de Morena, aumentó la atención al desempeño que tienen los legisladores federales de todos los partidos, quienes ganan entre 79 mil pesos al mes si son diputados o más de 131 mil pesos si son senadores.

En un ejercicio de rendición de cuentas, El Siglo analizó el número de iniciativas presentadas por diputados y senadores de Coahuila y Durango, encontrando que algunos en un año legislativo (iniciado desde agosto de 2024) no han presentado ni una sola e incluso han tenido pocas participaciones en el pleno, pese a ser parte de sus funciones.

Para el caso de Coahuila que tiene 12 diputados federales y tres senadores, se procedió a analizar las propuestas de aquellos legisladores que tengan menos de cinco, como fue el caso de los morenistas Antonio Lorenzo Castro Villarreal, Cintia Cuevas Sánchez; el panista Theodoros Kalionchiz De la Fuente; el priista Miguel Ángel Riquelme Solís; el petista Brígido Ramiro Moreno Hernández; y la del Verde, Hilda Magdalena Licerio Valdés.

La descripción de las iniciativas incluye la fecha de presentación.

Antonio Lorenzo Castro Villarreal

22/04/2025

- Iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior cuyo objeto es establecer que la expedición de títulos profesionales y de grado deberán regirse por los principios de gratuidad e inmediatez.

30/04/2025

- Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros para regular y evitar las cobranzas extrajudiciales cuyo objeto es que la Condusef supervise la cobranza extrajudicial y administre un registro público de despachos de cobranza y acreedores financieros.

- Iniciativa que adiciona el Capitulo II Bis al Título Séptimo de la Ley General de Salud para garantizar el acceso a servicios de salud mental a niñas, niños y adolescentes cuyo objeto es garantizar su acceso a dicho servicio a través de espacios proporcionados por la SEP y la Secretaría de Salud en las escuelas con personal capacitado.

- Iniciativa que reforma los artículos 30 y 31 de la Ley Federal de Defensoría Pública cuyo objeto es mejorar el sistema al establecer que los aspirantes que cumplan con la convocatoria serán verificados por el Senado.

Cintia Cuevas Sánchez

09/04/2025

- Iniciativa que reforma los artículos 19, párrafo primero, fracción V y adiciona una fracción VI a la Ley General para la Inclusión de las Personas con discapacidad, así como la fracción II del artículo 58 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en materia de movilidad de personas con discapacidad cuyo objeto es garantizar la movilidad de las personas con discapacidad a través de que la SICT realice convenios con empresas de transporte para tarifas preferenciales y en el caso del transporte público tengan descuentos o exenciones de pago.

Theodoros Kalionchiz De la Fuente

20/11/2024

- Iniciativa que reforma el artículo 139 de la Ley de la Industria Eléctrica cuyo objeto es garantizar a los usuarios de electricidad tarifas accesibles para las localidades cuya temperatura mensual sea de 33 grados centígrados como mínimo, la CRE garantice tarifas por debajo de la inflación estimada.

Miguel Ángel Riquelme Solís

11/12/2024

- Iniciativa que establece las características de una moneda conmemorativa con motivo de los -200 años del federalismo en México-

- Iniciativa que inscribe con letras doradas en el Muro de Honor del salón de sesiones del Senado de la República, la leyenda: -Miguel Ramos Arizpe, Padre del federalismo mexicano-

13/08/2025

- Iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 3 de la Ley del Servicio Militar cuyo objeto es capacitar en materia de protección civil, gestión de riesgos, primeros auxilios y actuación ante emergencias y desastres naturales; Defensa podrá solicitar auxilio de los conscriptos para apoyar a la población

- Iniciativa que reforma el párrafo doceavo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo objeto es determinar que el Estado garantizará la protección social de los menores de edad que queden en la orfandad mediante la otorgación de una pensión mensual y los tres niveles de gobierno deberán garantizar su desarrollo integral y el pleno ejercicio de sus derechos

- Iniciativa que reforma el párrafo veintiuno del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo objeto es elevar a rango constitucional la dignificación del transporte público, mediante su acceso universal.

Brígido Ramiro Moreno Hernández

11/02/2025

- Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Migración cuyo objeto es implementar estrategias para la reinserción social, laboral y económica de los mexicanos en retorno

09/04/2025

- Iniciativa que reforma artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cuyo objeto es establecer que los planes de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral en educación financiera

27/05/2025

- Iniciativa que reforma el párrafo 13 del artículo 2o de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuyo objeto es reconocer a las personas buscadoras y a las defensoras del medio ambiente a través de su inclusión explícita en el Mecanismo de Protección

06/08/2025

- Iniciativa que adiciona una fracción XXXIV al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo cuyo objeto es obligar a los empleadores a otorgar permiso de cinco días laborales a los trabajadores en caso de fallecimiento de familiares de primer y segundo grado de consanguinidad y primer grado de afinidad.

Hilda Magdalena Licerio Valdés

04/03/2025

- Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 2o, 4o y 5o de la Ley General de Bibliotecas, en materia de accesibilidad a grupos vulnerables y preservación de lenguas indígenas cuyo objeto es que los servicios culturales de las bibliotecas públicas incluyan material orientado a la preservación de las lenguas indígenas de la comunidad

02/04/2025

- Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de enfermedades raras cuyo objeto es regular las enfermedades raras a partir de determinaciones del Consejo de Salubridad General para elaborar un Registro Nacional de Enfermedades Raras

22/04/2025

- Iniciativa que reforma y adiciona el artículo 2o -A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, en materia de acceso a la salud y alimentación cuyo objeto es determinar que se aplicará tasa del cero por ciento a medicamentos esenciales; pañales y papel higiénico; fórmulas para bebé; yogures y bebidas sin azúcar; y frutas y verduras enlatadas o deshidratadas

21/05/2025

- Iniciativa que reforma la fracción IV del artículo 46 de la Ley del Seguro Social agregando nuevos riesgos de trabajo en la ley.

Resultados

De las 19 iniciativas mencionadas previamente, tres se encuentran pendientes, 15 están en comisiones de sus Cámaras y sólo una ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Para consultar las iniciativas de cada legislador se puede ingresar al sitio, donde se ingresa el nombre y apellido:

https://sil.gobernacion.gob.mx/portal/Legislador/busquedaNombre