Emite recomendaciones Jurisdicción Sanitaria 01; incrementan las enfermedades gastrointestinales

Priscila Hernández López, coordinadora de Salud Pública de la Jurisdicción Sanitaria 01 con sede en Piedras Negras, señaló que durante esta temporada de calor siempre ven una alza en los casos de enfermedades diarreica agudas o gastroenteritis.

Indicó que esto tiene mucho que ver con las temperaturas extremas, así como con el manejo de los alimentos, que pueden descomponerse más rápido, dadas las temperaturas que se manejan en la región; por lo que reiteró que el lavado de manos es una estrategia que previene muchas enfermedades.

"A los que preparan los alimentos, así como quienes consumimos los alimentos hay que lavarnos las manos, es muy importante. De no tener agua y jabón a la mano, hay que usar alcohol gel", indicó la funcionaria estatal.

Consideró muy importante que cuando los menores o personas adultas, que tengan alguna enfermedad diarreica aguda, se lleve a cabo la restitución posterior a cada vómito o diarrea; de suero vida oral, pues eso puede salvar vidas.

Indicó que muchas ocasiones, la población deja que el paciente tenga diarrea, dejan que tengan vómito y no se restituyen líquidos; por lo que recorrió que la preparación del suero oral es muy sencilla, utilizando un litro de agua hervida, clorada o de garrafón por un sobre de suero vida oral.

"¿Por qué proponemos que sea el suero vida orla? Porque esta rico en todos los minerales y todos los electrolitos que reponen y a parte no contiene azúcar; sabemos que el sabor luego no es del agrado de toda la familia, sin embargo, esta comprobado que ese suero que no sabe dulce, tiene mejores resultados en cuanto a la re hidratación de un paciente", indicó Hernández López.