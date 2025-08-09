El romance inesperado de Mariana Botas y Drake Bell | VIDEO

Este es el relato de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México sobre cómo conoció y se acercó a su amor platónico de la adolescencia, el actor y cantante Drake Bell.

¿Cómo sucedió?

Todo comenzó en el podcast "Envinadas", donde Mariana confesó ante sus compañeras y el público que Drake Bell era su amor platónico de la infancia.

Los seguidores de Mariana comenzaron a etiquetar masivamente a Drake en sus publicaciones, para sorpresa de todos, en ese momento Drake se encontraba en México, y su equipo de managers, al ver el revuelo en redes, contactó a Mariana para invitarla a conocerlo en su hotel.

Mariana aprovechó la oportunidad para invitarlo a ser parte de un episodio de "Envinadas", una propuesta que él aceptó de inmediato, el episodio grabado fue un éxito rotundo, y generó una gran respuesta por parte de los fans, después de la grabación, Drake Bell y el equipo de “Envinadas” salieron a cenar y a un antro.

La actriz cuenta que se reencontraron en el cumpleaños de un amigo en común, y asegura que se besaron, bailaron y Drake se mostró muy atento con ella, al día siguiente, la sorpresa de Mariana fue aún mayor cuando Drake le envió un mensaje de WhatsApp , algo que la emocionó profundamente.

La opinión de la audiencia

La mayoría de comentarios han sido de burla o incluso negativos, expresándose de la siguiente manera: “Para esas hubieran metido a marta higareda mejor” o “Bien emocionada esta mujer de 35 años que actua como niña de 15 !!”.

Por otro lado, los seguidores de Mariana Botas han mostrado su apoyo a la actriz, con comentarios como: “Lo viví desde envinadas, me dio gusto q triunfó Marianita con su crush de la infancia” o “Las envidiosas juzgando y criticando. ¿Dónde quedó la sororidad?”.

¿Qué opinas de la anécdota de Mariana Botas?