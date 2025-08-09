Espectáculos La Casa de los Famosos México Entrevistas Películas La Casa de los Famosos 2025 Chespirito

La Casa de los Famosos México

El romance inesperado de Mariana Botas y Drake Bell | VIDEO

La integrante de La Casa de los Famosos cuenta su acercamiento al popular cantante

El romance inesperado de Mariana Botas y Drake Bell | VIDEO

El romance inesperado de Mariana Botas y Drake Bell | VIDEO

EL SIGLO

Este es el relato de Mariana Botas en La Casa de los Famosos México sobre cómo conoció y se acercó a su amor platónico de la adolescencia, el actor y cantante Drake Bell. 

Sofía Rivera Torres expone manipulación de una imagen viral de su figura

VER MÁS Sofía Rivera Torres expone manipulación de una imagen viral de su figura

La conductora asegura que una foto de su reciente aparición en “La Casa de los Famosos” fue editada para modificar su cuerpo

¿Cómo sucedió?

Todo comenzó en el podcast "Envinadas", donde Mariana confesó ante sus compañeras y el público que Drake Bell era su amor platónico de la infancia. 

Los seguidores de Mariana comenzaron a etiquetar masivamente a Drake en sus publicaciones, para sorpresa de todos, en ese momento Drake se encontraba en México, y su equipo de managers, al ver el revuelo en redes, contactó a Mariana para invitarla a conocerlo en su hotel.

Facundo empuja a Aldo de Nigris en fiesta de LCDLF y fans exigen castigo | VIDEO
VER MÁS Facundo empuja a Aldo de Nigris en fiesta de LCDLF y fans exigen castigo | VIDEO
Aldo habló sobre lo sucedido, dejando entrever su molestia

Mariana aprovechó la oportunidad para invitarlo a ser parte de un episodio de "Envinadas", una propuesta que él aceptó de inmediato, el episodio grabado fue un éxito rotundo, y generó una gran respuesta por parte de los fans, después de la grabación, Drake Bell y el equipo de “Envinadas” salieron a cenar y a un antro.


La actriz cuenta que se reencontraron en el cumpleaños de un amigo en común, y asegura que se besaron, bailaron y Drake se mostró muy atento con ella, al día siguiente, la sorpresa de Mariana fue aún mayor cuando Drake le envió un mensaje de WhatsApp, algo que la emocionó profundamente.


La opinión de la audiencia


La mayoría de comentarios han sido de burla o incluso negativos, expresándose de la siguiente manera: “Para esas hubieran metido a marta higareda mejor” o “Bien emocionada esta mujer de 35 años que actua como niña de 15 !!”.

Facundo ‘desaparece’ de La Casa de los Famosos y preocupa a todos
VER MÁS Facundo ‘desaparece’ de La Casa de los Famosos y preocupa a todos
Varios usuarios y habitantes detectaron que el conductor estuvo ausente por más de una hora

Por otro lado, los seguidores de Mariana Botas han mostrado su apoyo a la actriz, con comentarios como: “Lo viví desde envinadas, me dio gusto q triunfó Marianita con su crush de la infancia” o “Las envidiosas juzgando y criticando. ¿Dónde quedó  la sororidad?”.



¿Qué opinas de la anécdota de Mariana Botas?


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Mariana Botas La Casa de los Famosos Envinadas Drake Bell

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
El romance inesperado de Mariana Botas y Drake Bell | VIDEO


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405241

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx