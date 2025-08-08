Facundo ‘desaparece’ de La Casa de los Famosos y preocupa a todos

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México ha captado la atención del público, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados en redes sociales y plataformas de streaming.

Durante la madrugada del viernes 8 de agosto, fans del reality comenzaron a notar algo inusual: Facundo, uno de los participantes más populares del programa, desapareció repentinamente de las cámaras, generando preocupación entre sus seguidores y una avalancha de especulaciones en línea.

Mientras se transmitía el contenido en vivo, varios usuarios y habitantes del “Cuarto Día” detectaron que el conductor estuvo ausente por más de una hora. Su prolongada desaparición no pasó desapercibida, especialmente para Mariana Botas, Priscila Valverde, Shiky y Elaine, quienes expresaron su inquietud por no saber dónde se encontraba.

La incertidumbre creció cuando ninguna explicación oficial fue dada durante ese lapso. En redes sociales, comenzaron a circular teorías que iban desde un posible abandono del show hasta problemas personales. Por ahora, el misterio sigue sin resolverse, pero la audiencia continúa atenta a cualquier novedad.

Participantes notas la ausencia de Facundo

En un video difundido por la cuenta La Tía Sandra en la red social X, se muestra a varias participantes conversando con evidente preocupación sobre la ausencia de Facundo. Relatan que, tras buscarlo por distintas zonas de la casa, incluido el confesionario, no lograron dar con su paradero.

“Ya lo buscaron en todos lados y que incluso Dalilah Polanco fue a buscar a Facundo al confesionario, pero no tuvo éxito en su búsqueda”, comentó Mariana.

La idea de que Facundo pudiera estar en el “Cuarto Noche” apareció como una de las últimas opciones, aunque para entonces sus compañeras ya dejaban ver que la preocupación iba en aumento.

Facundo aparece en su cuarto

La incertidumbre se prolongó hasta bien entrada la madrugada, cuando Facundo finalmente reapareció, almohada en mano. Priscila y Mariana no tardaron en abordarlo con una mezcla de preocupación y fastidio.

"¿Dónde estabas?", le reclamaron casi al unísono. Con aire despreocupado, el conductor respondió que había pasado la noche en el "cuarto noche", y remató con un comentario cargado de ironía.