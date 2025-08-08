Espectáculos Chespirito Películas La Casa de los Famosos México Famosos Series

Sofía Rivera Torres

Sofía Rivera Torres expone manipulación de una imagen viral de su figura

La conductora asegura que una foto de su reciente aparición en “La Casa de los Famosos” fue editada para modificar su cuerpo

EL SIGLO

Tras la polémica generada por su cambio físico durante su participación como panelista en la gala de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, Sofía Rivera Torres salió a aclarar una situación que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. La conductora aseguró que la imagen viral que circula sobre su figura fue editada digitalmente.

“Resulta que me encuentro con unas fotos mías (entre comillas) con un cuerpo que vi distinto al que tengo. Así que no, ese cuerpo no obedece a la maternidad ni al karma, es simplemente edición y mucha mala leche”, expresó Sofía, explicando que revisó la entrevista original de donde proviene la fotografía y descubrió que la imagen fue manipulada al grado de eliminar las letras que formaban parte del video para después alterar su cuerpo y hacerlo ver con un aumento de peso más evidente.

A pesar de las críticas, Rivera Torres confesó que sigue recibiendo mensajes positivos que la motivan, además de ofertas de clínicas que le proponen tratamientos estéticos. Sin embargo, ella se mantiene segura y orgullosa de su cuerpo, ya que sigue en período de lactancia con su hijo, factor que le impide regresar a su peso anterior por cuestiones hormonales.



Con una actitud firme y un toque de sarcasmo, la presentadora desafió a sus críticos: “El gusto que le ha dado a tantas personas pensar que estoy super gorda será proporcional al coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima. Vota, sí o no”, comentó, dejando claro que no teme recuperar su figura.


Sofía reafirma que, para ella, la prioridad es su maternidad y su bienestar, dejando claro que no permitirá que manipulaciones o críticas afecten su seguridad y amor propio.




               
               


               

               
               

               
               
               
