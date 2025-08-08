Dalilah Polanco: ¿Quién es su exesposo y cómo fue su relación con Eugenio Derbez?

Con la presencia de Dalilah Polanco en La Casa de los Famosos México 2025, donde se ha mostrado abierta a compartir detalles de su vida personal, recordamos algunos capítulos importantes de su historia sentimental.

Dalilah estuvo casada con el actor Sergio Catalán, relación que duró cerca de 10 años, desde sus 20 hasta sus 30 años. Aunque no se ha especificado con exactitud cuánto tiempo estuvieron formalmente casados, la actriz siempre ha hablado de esta etapa con cariño, recordándola como un tiempo significativo y lleno de buenos momentos. Sobre Sergio, Dalilah ha contado que él vive ahora en Los Ángeles, está casado nuevamente, tiene hijas y ha emprendido con éxito un negocio de paletería La Michoacana.

Sin embargo, otro episodio muy comentado en la vida amorosa de Dalilah fue su relación con Eugenio Derbez, a quien conoció en un momento crucial para ambos. En una entrevista con Yordi Rosado hace cuatro años, Polanco relató que durante la primera temporada de La Familia P. Luche, ella y otros compañeros estaban en proceso de divorcio. Tras firmar los papeles de separación, Dalilah inició una relación con Derbez, quien recién había terminado con Sarah Bustani.

Sobre esta relación, Dalilah describió una experiencia intensa y llena de aprendizajes: “Era muy buena relación, muy difícil... Sentí que salí de castorcitos para entrar a las grandes ligas, porque estaba con el señor Eugenio Derbez, una sombra muy grande. Estar bajo su sombra es maravilloso porque te sientes protegido, pero también limitada.”

Confesó sentirse como “su asistente ejecutiva bilingüe, secretaria, ama de llaves y novia”, con muchas responsabilidades y pocas ocasiones para la felicidad plena: “Nunca lo vi feliz al cien, espero que hoy sea feliz a cien.”

La relación duró alrededor de cinco años, de los cuales vivieron juntos unos tres. Dalilah valoró mucho la convivencia con la familia de Eugenio, especialmente porque la acompañó durante la adolescencia de sus hijos, y mantuvo una buena relación con su hermana y sobrina.

Actualmente, Dalilah ha confesado que lleva varios años soltera, enfocada en su bienestar y en sus mascotas, tras la pérdida de su abuela el pasado marzo. Además, ha revelado que ha tenido experiencias amorosas tanto con hombres como con mujeres, y que para ella lo importante siempre ha sido el amor en todas sus formas.

Esta combinación de vivencias da una mirada más completa a la vida personal de Dalilah Polanco, quien ahora se muestra más abierta y cercana en el reality que la tiene en el centro de atención.