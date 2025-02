El lado oscuro del Aloe vera

En la búsqueda del cuidado de la piel y su regeneración saludable, el Aloe vera es uno de los elementos naturales que lidera la lista. Sin embargo, hacer uso de la suculenta de forma oral puede traer consigo efectos perjudiciales para la salud.

La originaria de la península Arábiga ha ganado popularidad en el mundo de la belleza y la cosmética gracias a su poder regenerador de tejidos, lo que acelera el proceso de cicatrización, reduce las estrías, las líneas de expresión, las manchas de sol, las arrugas y las cicatrices del acné, principalmente.

Su efectividad en el tratamiento de gastritis o colitis producto de sus propiedades analgésicas y laxantes, principalmente, también le ha ayudado a posicionarse como en una de las suculentas favoritas si de remedios naturales se trata.

Algunas técnicas de manicura son agresivas para la salud.

No obstante, "mientras que el gel transparente de la sábila suele ser seguro si se usa según lo recomendado", el uso oral puede tener serias consecuencias debido a un componente llamado látex de sábila.

¿Qué es el látex de sábila?

Es la savia amarilla y amarga que se encuentra al interior, y que, a su vez, posee aloína, un componente laxante, y otras sustancias químicas que pueden comprometer la salud.

Mayo Clinic indica que dichas sustancias pueden causar cáncer, ya sea que se trate de látex de sábila procesado o sin procesar. Incluso, enfatiza que "tomar un gramo de látex de sábila al día durante varios días puede provocar daño renal y podría ser mortal". Entre otros efectos secundarios se incluyen la diarrea y los cólicos.

La clínica agrega que la combinación de ciertos medicamentos, suplementos o hierbas con el uso del Aloe vera, puede reducir los niveles de potasio, retrasar la coagulación sanguínea, deshidratación o causar hipoglucemia.

Se deben tomar en cuenta factores como los niveles en la producción de sebo, las características del cabello, el clima y la actividad física.

No hay garantía de su seguridad

El National Institute of Environmental Health Sciences puntualiza que el Aloe vera "es un suplemento dietético y no un medicamento regulado", por lo que "no existe garantía de la potencia, pureza o seguridad de estos productos".

Además, los fabricantes no están obligados a etiquetar la concentración de aloína, compuesto potencialmente cancerígeno según un estudio en roedores.

Antes de cualquier decisión, lo ideal es consultar con su proveedor de atención médica para tomarla de manera informada.