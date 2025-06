El alcalde mintió cuando afirmó que recintos como el Coliseo estaban conectados al C2: Attolini Murra

El diputado, Antonio Attolini Murra, presentó este martes ante el Congreso del Estado una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante la cual reitera el exhorto aprobado el 7 de febrero de 2024, dirigido a los 38 municipios de Coahuila, y de forma específica al Ayuntamiento de Torreón, para reformar sus disposiciones en materia de seguridad pública y protección civil.

En tribuna, el legislador morenista, recordó que el punto de acuerdo original fue presentado luego de que una mujer fuera brutalmente atropellada a las afueras del Territorio Santos Modelo (TSM) tras un partido de fútbol, hecho que consideró resultado directo de una falla grave en el protocolo de seguridad, prevención y movilidad en eventos masivos.

“Advertí entonces que no había condiciones mínimas de protección para quienes asisten a estos recintos. Lo señalé como legislador, con evidencia. Nadie hizo nada”, señaló.

Subrayo que, 17 meses después, la historia se repite, pero con un agravante, pues el legislador denunció haber sido víctima directa de una agresión el pasado jueves 5 de junio en el Coliseo Centenario, recinto que, según se ha revelado públicamente, no cuenta con conexión al sistema de videovigilancia del C2 municipal , lo que impide acceder a los videos que permitirían identificar y procesar a su agresor.

Precisó que no se trata de una falla técnica, sino de una cadena de negligencias y omisiones institucionales que ha puesto en vulnerabilidad a toda la sociedad lagunera , que frecuentemente se congrega por miles en espectáculos deportivos, culturales o de entretenimiento sin garantías mínimas de seguridad.

“El Coliseo no está conectado al C2. Eso no solo impide obtener las imágenes de mi agresión. Eso deja en estado de indefensión a cualquiera que acuda a estos espacios. La violencia puede ocurrir, y el Estado no tiene cómo responder, cómo investigar, cómo sancionar”, denunció.