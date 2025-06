Antonio Attolini: Yo no empiezo pleitos, pero sí los termino

Antonio Attolini, diputado local y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, relató en una entrevista los detalles de la agresión que sufrió la madrugada de este viernes tras un concierto en Torreón, misma que fue captada en video y ampliamente difundida en redes sociales.

Attolini denunció el hecho ante la Fiscalía por amenazas y lesiones, y solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar al agresor.

Attolini relató lo sucedido antes de que el video comenzara a grabarse:

"Después del concierto de Miguel Bosé, saliendo del mismo, estábamos comiendo un elote y estábamos tomando una botellita de agua". Mientras pagaba, dijo, "recibo un grito, un empujón y un golpe. ¿Quién me grita? No sé. ¿Qué me dice? Me dice a la letra: 'Hablaste mal de mí, pendejo', y me soltó un golpe directo a la cara sin avisar, sin ningún tipo de interacción previa y directa hacia mí. No tengo en este momento claro quién es".