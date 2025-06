Diputado Antonio Attolini presenta denuncia ante la Fiscalía tras agresión física

Este viernes, el diputado local por Morena, Antonio Attolini, atendió a los medios luego de ser víctima de una agresión física en el Coliseo Centenario y presentar una denuncia ante la Fiscalía.

Attolini Murra narró que se encontraba con su novia y un amigo, festejando la cercanía de su cumpleaños cuando un sujeto al que no ha identificado se le acercó por la espalda y le gritó "Hablaste mal de mí, pendejo" para luego agredirlo en el rostro.

El legislador local atribuyó la agresión física al gobierno municipal, "Lo atribuyo hacia algo, y el 95 % de las cosas que hago está relacionada en la manera en la que Torreón ha venido siendo administrada por un grupo que yo considero muy inconveniente por decir, lo menos".

Esta persona, tal cual lo dice, y motiva el golpe.

Cuestionado sobre los últimos temas "incómodos" para el municipio que ha manejado, Attolini declaró que trae "los temas notorios y públicos sobre corrupción del municipio y he hecho además señalamientos públicos a funcionarios, que no fue está persona, no es ni el tesorero, ni el secretario del Ayuntamiento, ni el jefe de gabinete ni el alcalde".

Manifestó que era "extraño y muy conveniente" que apareciera un video cuando está sucediendo la detención y no antes.

El morenista dirigió un mensaje al pueblo de Torreón, pidiendo información sobre el agresor para identificarlo.

"Tenemos claramente identificado características que permitirán si la diligencia va a suceder, espero, como quiero, vamos a encontrar de dónde venía esta persona y sabremos perfectamente quién es".

Attolini Murra apuntó que la denuncia va por los delitos de lesiones, agresión y quien resulte responsable.

Afirmó que en Torreón "Hay un manto de impunidad que hay quienes quieren hacer creer que esto es normal, que nos lo merecemos, a Rolando Medina se le merecía tratar como se le trató, a Tele Zócalo, a Tele Saltillo, al diputado Attolini se merece tratar como se le trata y eso no es cierto".

