Solo dos recintos están conectados al C2 de Torreón

Son mil 300 cámaras con las que se vigila Torreón y se estima que la red se extienda en el transcurso del año al integrarse cámaras de recintos deportivos y de entretenimiento así como comercios de los diferentes giros.

Alfredo Flores Originales, comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón, informó que el Centro de Control y Comando (C2) cuenta con más de 700 cámaras para la videovigilancia de la ciudad y a estas se sumaron las del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) que son del estado, sumando un total de mil 300 aproximadamente en vinculación, que sirven para detectar la comisión de delitos en flagrancia, rastreo y operaciones especiales.

“Tenemos nosotros acceso al C4 y al C2, se duplicó el tema de las cámaras por el tema de la coordinación que tenemos”, comentó.

Añadió que a las cámaras del C2 fueron vinculadas las del Territorio Santos Modelo y que están próximos a la instalación de las cámaras del estadio Revolución.

“Tenemos conectado el estadio del santos, ese sí lo tenemos concertado totalmente y ahorita estamos con la conexión del estadio de beisbol, son lo que yo tengo hasta ahorita… Las cámaras del TSM ya estaban conectadas con el C2 y posteriormente el alcalde solicitó la inclusión de las cámaras del estadio de beisbol, en donde ya estamos en el proceso, en dos o tres semanas estarán vinculadas; actualmente son esos dos centros los integrados y existe un tercero interesado, sin embargo aun están en pláticas”, dijo el comisario

Respecto a la vinculación de las cámaras del Coliseo Centenario al C2, Alfredo Flores explicó que aún no están conectadas y que la cámara más próxima al lugar es la ubicada en el periférico Raúl López Sánchez.

“Yo no tengo cámaras en el Coliseo, tengo cámaras en lo que es la carretera, pero si esta un poco alejado, aproximadamente a un kilómetro, no tengo en el interior del coliseo”, explicó.

Agregó que la conexión de las cámaras de recintos deportivos y lugares de entrenamiento así como de los comercios con las cámaras del C2 es una inversión bipartita donde los empresarios adquieren las cámaras especiales –que cuentan con reconocimiento facial y grabado de audio– y la corporación municipal aporta la fibra óptica y la instalación.

“Es poner de nuestra parte y ellos de su parte, ellos compran las cámaras y nosotros les ponemos la fibra e instalación para la vinculación y así facilitamos la vigilancia de sus negocios… Hablamos con algunos propietarios de comercios y algunos les interesó bastante, pero están checando con los proveedores por que las cámaras tienen que ser especiales para poder vincularse con nosotros, no es la normal que tenemos en la casa, por eso tiene que llegar a un acuerdo con el proveedor ellos comprar la cámaras y nosotros ponemos la fibra óptica y nosotros también hacemos el proceso de conexión”, apuntó el comisario.

Flores Originales señaló que el Centro de Torreón es uno de los sectores propietarios de videovigilancia, por el tema de la concentración de la ciudadanía y ser uno de los espacios comerciales con mayor afluencia.

“El centro de la ciudad es algo muy indispensable por el tema de los robos y los farderos, nos ayudaría bastante en este sentido, pero estamos en pláticas con los dueños, las cámaras se encontrarían al exterior de los lugares, no dentro del establecimiento”, comentó

Finalmente comentó que no son incosteables las cámaras, puesto que no son caras, pero refirió que algunos establecimientos están interesados sin embargo no buscan invertir.

“Las cámaras no son caras, es cuestión de una buena coordinación para poder llegar a una acuerdo con el proveedor, son cámaras buenas y si tendrían que llegar a un acuerdo con el proveedor… En ocasiones hay lugares que no tiene cámaras y tenemos que nosotros aportar las cámaras y la conexión, y si es un poco tardado por este tema”, finalizó.

Cabe señalar que en el mes de enero del año 2024, tras los lamentables hechos registrados al exterior del Territorio Santos Modelo, donde una aficionada al Rayados del Monterrey murió y cuatro más resultaron lesionados, el alcalde Román Cepeda dijo que sería en cuestión de tres meses cuando los espacios que concentran eventos masivos en la ciudad como el Estadio de la Revolución, el Auditorio Municipal y el Coliseo Centenario quedarán conectados al C2, sin embargo transcurridos 17 meses únicamente son las cámaras del TSM las vinculadas y las del estadio de béisbol están en proceso.